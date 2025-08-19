TGCom24
Home | Cinema | News | Tarantino giudica i propri film e decide: Bastardi senza gloria è il mio capolavoro
Schede di riferimento
C'era una volta... a Hollywood
Anno: 2019
3,1
C'era una volta... a Hollywood
Bastardi senza gloria
Anno: 2009
4,3
Bastardi senza gloria
Kill Bill: volume 2
Anno: 2004
4,3
Kill Bill: volume 2
Kill Bill: volume 1
Anno: 2003
4,3
Kill Bill: volume 1
Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
News Cinema

Tarantino giudica i propri film e decide: Bastardi senza gloria è il mio capolavoro

Daniela Catelli
1

Durante il podcast The Church of Tarantino, il regista ha valutato i suoi film, dal capolavoro, a quello che era nato per fare. Vediamo cosa ha detto.

Tarantino giudica i propri film e decide: Bastardi senza gloria è il mio capolavoro

Tra amici cinefili sarà sicuramente capitato di chiedersi quale è il proprio film preferito di Quentin Tarantino. Quando, viene chiesto ad un regista quale dei suoi film più lo rappresenta e che preferisce, le risposte canoniche sono "è come se mi chiedeste di scegliere tra i miei figli", "quello che non ho ancora fatto", o "non rivedo mai i miei film" (vedi David Cronenberg) e altre frasi del genere. Per fortuna Tarantino non è così e in una lunga intervista nel podcast The Church of Tarantino, ha rivelato quale sia il suo film preferito tra quelli che ha realizzato e quale pensa che sia il migliore (no, non sono la stessa cosa). Vediamo.

Quentin Tarantino sui propri film che preferisce

Uno può amare alla follia uno dei suoi film, pur non considerandolo il migliore. Così ha detto il buon Quentin: "C'era una volta... a Hollywood è il mio preferito, Bastardi senza gloria è il migliore. Ma penso che Kill Bill sia il film di Quentin per antonomasia, quello che nessun altro avrebbe potuto fare. Ogni suo aspetto è totalmente strappato, con tentacoli e tessuto insanguinato, dalla mia immaginazione, dai miei amori, dalla mia passione e dalla mia passione. Perciò penso che Kill Bill sia il film che ero nato per fare, penso che Bastardi senza gloria sia il mio capolavoro, ma C'era una volta... a Hollywood è il mio preferito". Ma non finisce qua, perché Tarantino è poi passato ad analizzare le singole sceneggiature: "Credo che Bastardi senza gloria sia il mio copione migliore e subito dopo ci sono The Hateful Eight e C'era una volta... a Hollywood. Ma c'è un aspetto di Hateful Eight per cui penso che sia la mia regia migliore del mio materiale. Non ho dovuto crearlo, come Kill Bill, è solido, dritto al punto e penso che sia il miglior servizio che da regista ho reso al mio materiale". Forse qualcuno si stupirà di non trovare nella lista Le iene o Pulp Fiction, ma la scelta di Tarantino ha seguito altri criteri e i film che ha citato, del resto, sono tra i nostri preferiti, anche se da fan è davvero difficile scegliere.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
C'era una volta... a Hollywood
Anno: 2019
3,1
C'era una volta... a Hollywood
Bastardi senza gloria
Anno: 2009
4,3
Bastardi senza gloria
Kill Bill: volume 2
Anno: 2004
4,3
Kill Bill: volume 2
Kill Bill: volume 1
Anno: 2003
4,3
Kill Bill: volume 1
Quentin Tarantino
Quentin Tarantino
Daniela Catelli
  • Saggista traduttrice e critico cinematografico
  • Autrice di Ciak si trema - Guida al cinema horror e Friedkin - Il brivido dell'ambiguità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Superman di David Corenswet e il Batman di Robert Pattinson potrebbero incontrarsi nel DCU
news Cinema Superman di David Corenswet e il Batman di Robert Pattinson potrebbero incontrarsi nel DCU
Io sono nessuno 3, il regista sulla possibile trama: "Potremmo fare come Breaking Bad"
news Cinema Io sono nessuno 3, il regista sulla possibile trama: "Potremmo fare come Breaking Bad"
Chris Pratt si schiera in difesa del "cugino" Robert F. Kennedy Jr.
news Cinema Chris Pratt si schiera in difesa del "cugino" Robert F. Kennedy Jr.
Avengers: Doomsday ha offerto ad Alan Cumming la sua occasione di riscatto dopo X-Men 2
news Cinema Avengers: Doomsday ha offerto ad Alan Cumming la sua occasione di riscatto dopo X-Men 2
Ragazze a Beverly Hills, Alicia Silverstone: "Tutti gli studios dicevano che sarebbe stato un fallimento"
news Cinema Ragazze a Beverly Hills, Alicia Silverstone: "Tutti gli studios dicevano che sarebbe stato un fallimento"
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 19 Agosto, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 19 Agosto, in prima serata
Cinque Secondi, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì
news Cinema Cinque Secondi, ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Paolo Virzì
Good Boy: il trailer dell'horror dal punto di vista di un cane
news Cinema Good Boy: il trailer dell'horror dal punto di vista di un cane
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Puoi baciare lo sposo
Restiamo Amici
Matrimonio alle Bahamas
I miserabili
Next!
John Wick 3
Una Giusta Causa
Due padri di troppo
L'indiana bianca
Amore sul Danubio - Una Canzone d'Amore
Vulcano Los Angeles 1997
Il Settimo Figlio
Film stasera in TV