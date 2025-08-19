Tarantino giudica i propri film e decide: Bastardi senza gloria è il mio capolavoro

News Cinema

Durante il podcast The Church of Tarantino, il regista ha valutato i suoi film, dal capolavoro, a quello che era nato per fare. Vediamo cosa ha detto.

Tra amici cinefili sarà sicuramente capitato di chiedersi quale è il proprio film preferito di Quentin Tarantino. Quando, viene chiesto ad un regista quale dei suoi film più lo rappresenta e che preferisce, le risposte canoniche sono "è come se mi chiedeste di scegliere tra i miei figli", "quello che non ho ancora fatto", o "non rivedo mai i miei film" (vedi David Cronenberg) e altre frasi del genere. Per fortuna Tarantino non è così e in una lunga intervista nel podcast The Church of Tarantino, ha rivelato quale sia il suo film preferito tra quelli che ha realizzato e quale pensa che sia il migliore (no, non sono la stessa cosa). Vediamo.

Quentin Tarantino sui propri film che preferisce

Uno può amare alla follia uno dei suoi film, pur non considerandolo il migliore. Così ha detto il buon Quentin: "C'era una volta... a Hollywood è il mio preferito, Bastardi senza gloria è il migliore. Ma penso che Kill Bill sia il film di Quentin per antonomasia, quello che nessun altro avrebbe potuto fare. Ogni suo aspetto è totalmente strappato, con tentacoli e tessuto insanguinato, dalla mia immaginazione, dai miei amori, dalla mia passione e dalla mia passione. Perciò penso che Kill Bill sia il film che ero nato per fare, penso che Bastardi senza gloria sia il mio capolavoro, ma C'era una volta... a Hollywood è il mio preferito". Ma non finisce qua, perché Tarantino è poi passato ad analizzare le singole sceneggiature: "Credo che Bastardi senza gloria sia il mio copione migliore e subito dopo ci sono The Hateful Eight e C'era una volta... a Hollywood. Ma c'è un aspetto di Hateful Eight per cui penso che sia la mia regia migliore del mio materiale. Non ho dovuto crearlo, come Kill Bill, è solido, dritto al punto e penso che sia il miglior servizio che da regista ho reso al mio materiale". Forse qualcuno si stupirà di non trovare nella lista Le iene o Pulp Fiction, ma la scelta di Tarantino ha seguito altri criteri e i film che ha citato, del resto, sono tra i nostri preferiti, anche se da fan è davvero difficile scegliere.