Tarantino e John Milius a caccia di anatre: un'intervista inedita di 35 anni fa sul sito del regista

News Cinema

Per la nostra gioia Quentin Tarantino, il regista più cinefilo del mondo, tira fuori dai suoi cassetti una sua bella intervista a John Milius e la condivide sul suo sito web.

Non esiste probabilmente al mondo un regista più cinefilo di Quentin Tarantino, che conosce il cinema e i registi di ogni genere e paese in ogni minimo dettaglio. Quindi, se leggete l'inglese, vi consigliamo di recarvi sulla sua pagina web, sul sito New Beverly (che è anche il nome del cinema che gestisce), per trovare una vera e propria chicca, ovvero un'intervista al regista e sceneggiatore John Milius, realizzata da Tarantino 35 anni fa!

Così Quentin introduce questa rara opportunità:

Questa intervista con lo sceneggiatore e regista John Milius è stata fatta quando avevo 20 anni (e cavolo se si vede). L'ultimo film che aveva fatto allora era Conan il Barbaro. Chiamai semplicemente la sua segretaria e le dissi che stavo scrivendo un libro e lei mi organizzò un incontro con lui. Lo incontrai due volte per l'intervista. La prima volta nel suo ufficio alla Paramount, la seconda sul set del film Fratelli nella notte, che lui produceva. Mi disse che non voleva Gene Hackman come protagonista, ma James Arness! In seguito sarei diventato amico di Big John. All'inizio del 1995, prima degli Oscar, sono andato a caccia d'anatre con John Milius, Steven Spielberg e Robert Zemeckis. Io e John siamo stati seduti in un capanno per la caccia tutto il giorno, sorseggiando whisky da una fiaschetta, parlando di film e sparando senza colpire le anatre. Questa è l'unica parte trascritta. In seguito trascriverò di più.

La prima parte di questa divertente e un po' maniacale intervista allo sceneggiatore di Apocalypse Now, potete leggerla sulla homepage del sito dove Quentin Tarantino condivide anche altre cinefile delizie.