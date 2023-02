Tár, la seduzione e il potere: video intervista con Cate Blanchett, splendida protagonista

News Cinema

Una performance straordinaria quella di Cate Blanchett in Tár, da oggi al cinema, già premiata a Venezia e favorita per i prossimi Oscar. La abbiamo incontrata e ci ha raccontato l'esperienza da brividi di dirigere un'orchestra e i passi avanti delle donne sul podio.

Il podio, un pubblico alle spalle e un'orchestra davanti da dirigere. Il momento in cui la musica irrompe potente, una sensazione incredibile, come ci ha raccontato Cate Blanchett, assoluta e magnetica protagonista di Tár di Todd Field, per cui ha vinto la Coppa Volpi a Venezia e parte favorita per i prossimi Oscar.

Interpreta proprio una direttrice d'orchestra, Lydia Tár, all'apice di una carriera importante alla guida di una filarmonica tra le più importanti del mondo. Sta provando per la messa in scena della Quinta Sinfonia di Mahler, opera particolarmente insidiosa, mentre le dinamiche di seduzione e potere che la legano alle sue collaboratrici cominciano a scricchiolare sotto il peso di una società in cambiamento.