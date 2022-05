Tapirulàn: Claudia Gerini counselor in corsa in una clip in anteprima esclusiva del film

News Cinema

Chi non crede che le donne possano essere tranquillamente multitasking deve andare a vedere Tapirulàn, di cui Claudia Gerini è regista e protagonista e che parla di una counselor che mentre lavora si allena. Il film esce il 5 maggio.

Claudia Gerini cammina su un tapis roulant e nel frattempo fa la counselor via videochiamata in una clip in anteprima esclusiva di Tapirulàn, prima prova registica dell'attrice, che ha anche accettato la sfida di essere praticamente l'unica interprete in carne ed ossa del film.

Sceneggiato da Fabio Morici e Antonio Baiocco, con la collaborazione della stessa Gerini, Tapirulàn racconta la storia di una donna di nome Emma che vive reclusa nel suo loft. E’ sempre connessa con l'esterno, ma non riesce ad aprire la porta di quella che ormai è diventata per lei una prigione. Emma ha un passato scomodo e doloroso, e aiutare gli altri la fa sentire meglio, anche se per lei non c'è nulla di paragonabile alla corsa, che le ha salvato la vita quando credeva di impazzire. C'è dunque perfino un piccolo mistero nel film, che ovviamente scopriremo alla fine.

Incuriosita dalla regia e felice di poter dirigere degli attori, Claudia Gerini non si è fermata un istante durante la lavorazione del film: correva per davvero, recitava, rivedeva il girato. Il risultato di questo duro impegno lo vedremo in sala a partire da giovedì 5 maggio, giorno in cui Tapirulàn uscirà, distribuito dall'indipendente Milano Talent Factory.

