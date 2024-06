Taormina Film Festival 2024: Saint Clare è il film d'apertura e arriva Bella Thorne a presentarlo

News Cinema

Ad inaugurare i film al Teatro Antico del Taormina Film Festival 2024 sarà il thriller con Bella Thorne Saint Clare. L'attrice lo accompagnerà al Festival insieme alla regista Mitzi Perone. La proiezione in anteprima sarà la sera del 13 luglio.

Sarà Saint Clare ad aprire il Taormina Film Festival 2024. Il thriller con Bella Thorne verrà presentato in anteprima al Teatro Antico la sera del 13 luglio alla presenza dell'attrice, che nelle prossime settimane sarà ospite di diversi festival con il suo secondo cortometraggio da regista Unsettled, che precede il suo lungometraggio d'esordio Color You Hurt.

In realtà il TFF comincia il 12 luglio, ma la serata iniziale è tutta dedicata ai Nastri d'Argento con un evento speciale che avrà sempre come cornice il Teatro Antico. Fra le altre anteprime del festival segnaliamo Twisters, sequel/reboot del celeberrimo disaster movie del 1996 Twister.

Saint Clare: un breve focus sul film

Ma torniamo a Saint Clare. A dirigerlo ci ha pensato l'italiana Mitzi Perone, che è stata la prima regista a finanziare con successo un film con le criptovalute. La ricordiamo soprattutto per l'horror Braid, che risale al 2018.

Tratto dal romanzo di Don Roff "Clare at Sixteen", Saint Clare si svolge in una piccola città e narra di una giovane donna solitaria perseguitata da voci che la spingono a commettere omicidi che non vengono mai scoperti o puniti.

Saint Clare è stato anche sceneggiato da Mitzi Peirone, che si è fatta aiutare Guinevere Turner, a cui dobbiamo per esempio il copione di American Psycho. A affiancare Bella Thorne davanti alla macchina da presa sono Ryan Philippe e Rebecca DeMornay. Il film è prodotto da David Chackler, Arielle Elwes e Joel Michaely, e la colonna sonora originale è di di Zola Jesus. La regista è molto felice di presentare il suo film al Taormina Film Festival, e infatti ha dichiarato:

Non avremmo potuto sognare un debutto migliore per il nostro film onirico che la splendida e storica Taormina. Siamo euforici e onorati: soprattutto per un film che si occupa di bellezza spirituale, santità femminile e destino, non c'è casa migliore al mondo della Sicilia.