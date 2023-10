Talk to Me, tre scene ad alta tensione dal film horror al cinema

News Cinema

È al secondo posto nella classifica degli incassi l'horror Talk to Me: ve ne mostriamo tre scene, per aiutarvi a decidere se unirvi o meno a questa pericolosa seduta spiritica! Intanto, la società distributrice ha deciso di fare ricorso contro il divieto del film ai minori di 18 anni.

L'horror Talk to Me di Danny & Michael Philippou, costato appena 4.500.000 dollari (fonte Financial Times), ne ha incassati finora nel mondo ben 72.570.000 (fonte Boxofficemojo), mentre in Italia ha debuttato nel fine settimana al secondo posto del boxoffice nostrano, con 737.000 euro (fonte Cinetel). Se questo successo vi incuriosisce, possiamo mostrarvi tre clip in italiano di questo teen-horror abbastanza classico, a base di possessioni e portali con l'aldilà che sarebbe sempre meglio non aprire. A prescindere...



Talk to Me: Il Trailer definitivo in Italiano del Film - HD

Talk to Me, le tre scene in italiano del film horror

La prima sequenza di Talk to Me che vi proponiamo è quasi un prologo: un ragazzo sembra drogato e alienato durante una festa, ma quando suo fratello lo recupera le conseguenze sono disastrose. Cosa lo ha posseduto per compiere gesti del genere e terrorizzare tutti?



Talk to Me: "Mettete giù i telefoni": Clip Ufficiale in Italiano del Film - HD

Nella seconda sequenza facciamo la conoscenza della protagonista Mia, in difficoltà psicologiche per aver perso sua madre, e ansiosa di farsi accettare in un gruppo, dove le viene proposto di partecipare a una seduta spiritica, toccando una strana mano imbalsamata. Sembra funzionare.



Talk to Me: "Il rituale": Clip Ufficiale in Italiano del Film - HD

Se vi è rimasta la curiosità di sapere cosa succede quando il portale (tramite mano) viene aperto, ecco una terza e ultima scena: il ragazzo che si sottopone alla "connessione spiritica" lascia entrare la presenza, che purtroppo sembra aggressiva, perversa e davvero pericolosa...



Talk to Me: "Ti lascio entrare": Clip Ufficiale in Italiano del Film - HD

Talk To Me e il divieto ai minori di 18 anni che fa discutere

Talk To Me è stato vietato ai minori di 18 anni dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura. Le emozioni forti e le scene disturbanti, unite ad un’atmosfera angosciante e inquietante che caratterizzano il film hanno evidentemente impressionato la Commissione a tal punto da reputarlo non adatto ai minori perché “la violenza è mostrata in maniera esplicita e insistita in numerose scene e può essere pericolosa per gli individui; inoltre, essendo mostrata e contestualizzata nell’ambito di un gruppo di amici che si divertono di fronte al pericolo che corrono alcuni di essi, tale violenza può generare emulazione ed apparire come desiderabile”. Da qui la decisione di alzare il divieto per la visione ai maggiorenni.

Plaion Pictures, che distribuisce in Italia il film attraverso la propria etichetta horror Midnight Factory, ha appreso con stupore la nuova richiesta di classificazione e annuncia che intende fare ricorso. Commenta la direttrice marketing Frida Romano: “Ci dispiace che al pubblico più giovane venga in questo modo negata la possibilità, attraverso un film di intrattenimento horror, di fruire di temi importanti e di crescita, che sono indirizzati invece proprio agli adolescenti”.