TGCom24
Home | Cinema | News | Sylvester Stallone sulla morte di Rocky evitata in Creed: "Ho schivato il proiettile"
Schede di riferimento
Creed II
Anno: 2018
4,5
Creed II
Creed - Nato per combattere
Anno: 2015
4,3
Creed - Nato per combattere
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
News Cinema

Sylvester Stallone sulla morte di Rocky evitata in Creed: "Ho schivato il proiettile"

Domenico Misciagna

Sylvester Stallone, intervistato da GQ per la terza stagione di Tulsa King, ha raccontato che Ryan Coogler voleva la morte di Rocky nel primo Creed, il dramma totale. Ma Sly non era per niente d'accordo.

Sylvester Stallone sulla morte di Rocky evitata in Creed: "Ho schivato il proiettile"

Creed è stato importantissimo nella carriera di Sylvester Stallone, in questi giorni nella terza stagione di Tulsa King. Era la prima volta che interpretava il suo alter ego Rocky Balboa in un film non partito da una sua idea, e per giunta da comprimario per il personaggio di Michael B. Jordan, sullo schermo Adonis Creed. L'apprezzamento di pubblico e critica è arrivato per un'interpretazione dal tono drammatico... che sarebbe potuto essere anche più forte, se Sly non si fosse opposto a un elemento narrativo pesantissimo, come ha spiegato in un'intervista a GQ. Leggi anche I Play Rocky, Anthony Ippolito si trasforma in Sylvester Stallone nella prima immagine dal set

Creed, Rocky non morì perché Sylvester Stallone non era per niente d'accordo

Creed (2015) ha fruttato a Sylvester Stallone un Golden Globe come migliore non protagonista in un film drammatico, oltre a una nomination all'Oscar. Non che da questi riconoscimenti dipendesse il suo rilancio, visto che Sly si era già rilanciato da solo nel 2006 guardacaso proprio con il film Rocky Balboa, perché lo sappiamo: Rocky non è solo uno dei personaggi più importanti portati sullo schermo da Stallone. Rocky è letteralmente Sylvester Stallone. Sulle prime il progetto di Creed, cosceneggiato e diretto da Ryan Coogler, vide Stallone restìo a incarnarlo ancora una volta. Alla fine come sappiamo accettò e ha anche proseguito il percorso in Creed II (2018), persino contribuendo al copione. Ma c'era un elemento narrativo che stava impedendo a Sylvester di accettare questa seconda gloria di Balboa. E per nostra fortuna Coogler capitolò, pur di averlo in squadra. Ricordate che Rocky nel film affrontava una grave malattia? In una prima stesura non finiva bene...

Non mi sentivo a mio agio. Ho evitato quel proiettile per due, tre anni, Ryan Coogler continuava a insistere... Ma non volevo farlo, perché per come l'aveva scritto lui, Rocky moriva, per la malattia di Gehrig [la SLA, ndr]. E gli dissi: "Io ho un grosso problema con i personaggi così che muoiono. Preferisco molto di più che salgano su un treno per chissà dove, e non li vedi mai più. Ma farli morire, è una cosa che deprimerà completamente il pubblico e basta."
Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Creed II
Anno: 2018
4,5
Creed II
Creed - Nato per combattere
Anno: 2015
4,3
Creed - Nato per combattere
Sylvester Stallone
Sylvester Stallone
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine
news Serie TV IT: Welcome to Derry, su Sky e NOW la serie tv che ripercorre le origini di Pennywise e della cittadina maledetta del Maine
Spider-Man 4 di Sam Rami riceve un aggiornamento promettente: “Chi va piano va sano e va lontano”
news Cinema Spider-Man 4 di Sam Rami riceve un aggiornamento promettente: “Chi va piano va sano e va lontano”
Kasja Smutniak: i cattolici polacchi contro la scelta dell'attrice per il ruolo di Maria ne La Resurrezione
news Cinema Kasja Smutniak: i cattolici polacchi contro la scelta dell'attrice per il ruolo di Maria ne La Resurrezione
Addio a Bjorn Andresen, il "ragazzo più bello del mondo", da Morte a Venezia a Midsommar
news Cinema Addio a Bjorn Andresen, il "ragazzo più bello del mondo", da Morte a Venezia a Midsommar
Masters of the Universe, Camila Mendes sorpresa da "quanto sia perfetto" il film
news Cinema Masters of the Universe, Camila Mendes sorpresa da "quanto sia perfetto" il film
The Ugly Stepsister: una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di Cenerentola
news Cinema The Ugly Stepsister: una clip video in anteprima esclusiva della rilettura horror di Cenerentola
Coming Soon Service: conclusa l’attività alla 20ª Festa del Cinema di Roma
news Cinema Coming Soon Service: conclusa l’attività alla 20ª Festa del Cinema di Roma
Miami Vice, il reboot punta ad Austin Butler
news Cinema Miami Vice, il reboot punta ad Austin Butler
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Una commedia sexy in una notte di mezza estate
The Last Witch Hunter - L'ultimo cacciatore di streghe
Il mio inatteso Principe di Natale
Amore sulle Ali del Vento
Boulevard
La Mummia - la Tomba dell'Imperatore Dragone
Jungle
La leggenda di Al, John e Jack
Il negoziatore
Corri uomo corri
Una notte da leoni 2
Sobibor - La Grande Fuga
Film stasera in TV