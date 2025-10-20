I Play Rocky, Anthony Ippolito si trasforma in Sylvester Stallone nella prima immagine dal set

News Cinema

Anthony Ippolito si è calato nelle vesti di Sylvester Stallone, come mostrano le prime immagini dal set del biopic I Play Rocky.

Si intitola I Play Rocky il making of di Rocky che ripercorre i primi passi di Sylvester Stallone per condividere con il mondo intero la sua visione di Rocky Balboa. Diretto da Peter Farrelly, il biopic ha scelto da tempo il suo protagonista: ad interpretare un giovane Stallone è Anthony Ippolito e, dalle prime immagini trapelate dal set, il suo look sembra funzionare.

I Play Rocky ha come obiettivo quello di raccontare la lunga battaglia di Sylvester Stallone, che ha deciso di raccontare la storia di Rocky a modo suo, senza battere ciglio davanti alle pretese degli Studios. Avrebbe proposto Rocky al cinema soltanto se avesse potuto anche interpretarlo e così è stato. Stallone, oltre a garantire il successo del personaggio sullo schermo che ha poi lanciato un franchise da 1,9 miliardi di dollari, ha lavorato anche dietro le quinte scrivendo di proprio pugno la storia di Rocky Balboa, per cui ha lottato per proteggere la sua opera artistica ed è riuscito nell’intento.

I Play Rocky ripercorrerà proprio quei momenti prima del successo e i primi scatti condivisi tramite Instagram da Entertainment Tonight mostrano Anthony Ippolito già calatosi nelle vesti del protagonista. L’attore di Purple Hearts appare trasformato sul set di I Play Rocky, dove sfoggia una canotta color crema ed una felpa grigia, jeans scuri e chioma arruffata. In uno scatto appare anche in compagnia di un cane, che richiama alla memoria Butkus.

Come riporta ET, I Play Rocky è “storia vera di un attore sconosciuto con l'incrollabile convinzione di non essere destinato solo a scrivere Rocky, ma a essere Rocky Balboa”. Nel cast figurano anche Matt Dillon nel ruolo di Frank Stallone Sr., Stephan James in quello di Carl Weathers e AnnaSophia Robb in quello di Sasha Czack, l’ex moglie di Stallone. Il biopic, distribuito da Amazon MGM Studios, ha appena avviato le rprese ma non ha ancora fissato una data d’uscita.



