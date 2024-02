Sylvester Stallone sceglierebbe Ryan Gosling come futuro Rambo: ecco perché!

News Cinema

Sylvester Stallone ha in mente un unico nome come suo sostituto in Rambo ed è quello di Ryan Gosling: ecco perché!

Uno dei ruoli che hanno reso iconico Sylvester Stallone al cinema è sicuramente quello di Rambo, il veterano della guerra del Vietnam parte di un'unità speciale dell'esercito statunitense e protagonista di una saga composta da 5 pellicole. Il personaggio ha debuttato al cinema nel 1982 con Rambo (First Blood), adattamento dell'omonimo romanzo del 1972 scritto da David Morrell. Dopo aver interpretato il personaggio nell'ultimo film, The Last Blood, arrivato al cinema nel 2019, Stallone aveva dichiarato che il capitolo Rambo per lui era oramai concluso.

Sylvester Stallone vorrebbe Ryan Gosling come prossimo Rambo: ecco perché!

Tuttavia, dato che un ruolo come quello di Rambo non può essere facilmente dimenticato, l'attore aveva dichiarato che, nell'eventualità si pensasse a un nuovo film sul veterano della guerra del Vietnam, allora, aveva già in mente un degno sostituto: Ryan Gosling. I due attori avrebbero potuto lavorare insieme già in Barbie, perché Sylvester Stallone è stato a un passo dall'apparire per un cameo nel film. Dopotutto, lo stile adottato dal Ken di Gosling nel film di Greta Gerwig è, in parte, ispirato proprio ai look di Stallone in alcuni suoi celebri film e, se non fosse stato per l'agenda dell'attore, alquanto fitta, avremmo avuto un duo di Ken di tutto rispetto nel blockbuster sulla bambola Mattel.

Intervistato al The Tonight Show di Jimmy Fallon, l'attore ha spiegato le ragioni che lo spingono a designare Ryan Gosling come futuro Rambo, nel caso in cui un sesto film venisse messo in cantiere. I due si sono incontrati durante una cena e hanno chiacchierato amichevolmente. Durante questa conversazione, Stallone ha scoperto della grande passione di Gosling per il suo personaggio:

"Sì e ti dirò perché. L’ho incontrato a cena, ed ovviamente siamo persone diametralmente opposte: lui è bello, io no, è così che funziona. No, ma seriamente, immaginati un come me nei panni di Ken: non funzionerebbe per niente. Lui mi ha raccontato che “Sono sempre stato affascinato da Rambo. Andavo a scuola vestito da Rambo, e la gente mi cacciava via, ma io non la smettevo! E sai, andavo in vacanza conciato come Rambo”. Continuava a dire che aveva molta affinità con Rambo. E ho pensato “Sai, questa cosa è interessante: se mai dovessi passare il testimone, lo passerò a lui perché ama davvero il personaggio”. Non so se qualcuno direbbe davvero che 'è troppo bello per interpretare Rambo'"

Dopo l'uscita in sala di Rambo: The Last Blood, si è vociferato per un periodo di tempo di un possibile Rambo 6: il produttore Les Wheldon aveva anche affermato che "se i fan lo richiedessero" allora ci sarebbero delle probabilità che un sesto film sulla saga venga messo in cantiere.