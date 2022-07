Sylvester Stallone non ha mai avuto i diritti di Rocky: "Me ne cedi una parte?", chiede al 93enne Irwin Winkler

News Cinema

L'attore posta su Instagram un messaggio per il produttore di Rocky e Creed ricordandogli che sarebbe carino da parte sua se gli cedesse una parte dei diritti della saga.

È una questione ormai preistorica, ma non tutti sanno che Sylvester Stallone non possiede i diritti di utilizzo legati a immagini, storie e personaggi della saga di Rocky e della successiva saga di Creed. Al di là dei compensi ricevuti come protagonista, sceneggiatore e regista, l'attore non percepisce nessun introito legato allo sfruttamento del mondo dal lui creato. Stallone si rivolge pubblicamente al produttore Irwin Winkler, 93 anni, che da sempre possiede il copyright sul pugile più famoso della storia del cinema. Da tempo l'attore lamenta questa "anomalia" essendo il successo della saga andato di molto oltre le aspettative di chiunque.

Stallone venne pagato complessivamente 75 mila dollari nel 1976 per aver scritto la sceneggiatura e recitato in Rocky. Il film ottenne un riscontro planetario e regalò l'Oscar ai produttori Irwin Winkler e Robert Chartoff, al regista John G. Avildsen e ai montatori Richard Halsey e Scott Conrad. Incredibilmente solo Stallone rimase a bocca asciutta con le due candidature come miglior attore e miglior sceneggiatore. Oltre a una percentuale sugli incassi che gli fece maturare 2,5 milioni di dollari, da artista al verde qual era all'epoca, Stallone non chiese niente di più perché "c'era una sorta di codice di condotta in questo business a quel tempo e non si andavano a scompigliare le piume della gallina dalle uova d'oro", diceva in una intervista di qualche anno fa. L'attore ha sempre ritenuto di essere stao pagato equamente, ma qualcosa di ciò che ha fatto vorrebbe lasciarlo alla sua famiglia.

Sylvester Stallone: il post in cui chiede una parte dei diritti di Rocky

Su Instagram Sylvester Stallone ha postato ritratto di Irwin Winkler che lo raffigura con il corpo di un serpente e una lingua a forma di spada. Si tratta di un dipinto creato dallo stesso attore che si diletta da anni nella pittura. Queste le parole di Stallone:

Un molto lunsingante ritratto del grande produttore di Rocky/Credd, Irwin Winkler, da uno uno dei più grandi artisti del Paese... Poi, dopo aver controllato Rocky per più di 47 anni, e ora Creed, mi piacerebbe davvero ricevere almeno "quel che è rimasto dei miei diritti", prima che vengano passati soltanto ai tuoi figli. Credo che sarebbe un leale gesto da questo 93enne gentiluomo, giusto? È una questione dolorosa che mi divora l'anima, perché vorrei lasciare qualcosa di Rocky ai miei figli, anche se è sempre bello sentire parole dai lealissimi fan.