Sydney Sweeney scatenata: eccola nel trailer ufficiale del thriller Una di Famiglia
La 28enne attrice americana sta sfruttando al meglio il suo momento di grande popolarità: è ora protagonista con Amanda Seyfried di un thriller basato sul best seller di Freida McFadden. Ecco trailer italiano e trama di Una di Famiglia, al cinema nel 2026 con 01Distribution.
Come recita il celebre adagio popolare, il ferro si batte finché è caldo, e giustamente Sydney Sweeney sta cercando di sfruttare al massimo questo periodo di grande popolarità che sta vivendo. La bionda stella di Euphoria sta lavorando tantissimo: è stata scream queen in film come Immaculate, ha lavorato con Ron Howard in Eden, ha fatto la commedia romantica con Tutti tranne te, è apparsa in un cinecomic - seppur sfortunato - come Madame Web, è stata protagonista di un video dei Rolling Stones e in estate la modella della campagna pubblicitaria di American Eagle che tante polemiche ha suscitato. A breve la vedremo, irriconoscibile e sostanzialmente privata dell'abituale avvenenza, nel film Christy, biopic su una pugile americana di cui vi abbiamo mostrato il trailer pochi giorni fa. Ma ora è il momento di vederla all'opera, con le sue fattezze normali, nel primo trailer di un altro film, un thriller che, alla lontana, pare riportarla alle atmosfere di The Voyeurs.
Si intitola Una di Famiglia (The Housemaid), ed è stato tratto dal romanzo best seller di Freida McFadden "Una di famiglia" (in Italia lo pubblica Newton Compton), e la vede nei panni di Millie, una giovane donna dal passato oscuro che trova lavoro come governante nella casa di Nina e Andrew Winchester, una ricca coppia apparentemente affabile, finendo però per scoprire che dietro alla facciata di rispettabilità si nascondono terribili segreti. Nei panni dei Winchester nel film ci sono Amanda Seyfried e Brandon Sklenar, mentre l'italiano Michele Morrone appare nel film nei panni di Enzo, giardiniere che cerca invano di avvisare Millie dei pericoli che corre.
Scritto da Rebecca Sonnenshine, The Housemaid è diretto da Paul Feig, e debutterà negli USA il prossimo 19 dicembre e in Italia nel 2026, distribuito da 01Distribution. Qui di seguito, il suo trailer ufficiale italiano.