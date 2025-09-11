TGCom24
Sydney Sweeney sale sul ring: ecco il trailer ufficiale di Christy

Un'inedita Sydney Sweeney è la protagonista del film biografico sulla pugile Christy Martin presentato al Festival di Toronto e in uscita nelle sale americane. Ecco trailer e trama di Christy.

Che Dwayne Johnson abbia recitato nei panni di Mark Kerr in The Smashing Machine non è stata una gran sorpresa. Diverso è invece il caso di Sydney Sweeney nei panni di una pugile di nome Christy Martin in un film biografico che è appena stato presentato al Toronto International Film Festival. Già, perché la bionda attrice americana si è accreditata come novella scream queen, ha tentato la strada della commedia romantica, non ha mai fatto mistero che il suo fisico procace - usato anche in videoclip per i Rolling Stones e nella recente campagna pubblicitaria per i jeans American Eagle che tante polemiche ha suscitato - è parte del motivo del suo successo; ma ammettiamolo: in quanti l'avrebbero ritenuta credibile sul ring?
Ecco che invece l'attrice si è dedicata al film, è il caso di dirlo, anima e corpo, mettendo su muscoli, rompendosi il naso, e finendo con l'ottenere le lodi di coloro che hanno giù visto il film a Toronto. Questa la trama ufficiale di Christy:

Christy Martin (Sydney Sweeney) non avrebbe mai immaginato una vita al di fuori della sua piccola città natale nel West Virginia, finché non ha scoperto di avere un talento naturale per il pugilato. Spinta dalla grinta, dalla determinazione e da un desiderio incrollabile di vincere, si lancia nel mondo della boxe sotto la guida del suo allenatore e manager, poi diventato suo marito, Jim (Ben Foster). Ma mentre Christy sfoggia un carattere focoso sul ring, le sue battaglie più dure si svolgono fuori dal ring, affrontando la famiglia, l'identità e una relazione che potrebbe diventare una questione di vita o di morte. Basata su straordinari fatti reali, la storia di Christy Martin è una storia di resilienza, coraggio e lotta per riconquistare la propria vita.

Il film è stato diretto da David Michod, e oltre a Sweeney e Foster vede coinvolti nel cast anche Katy O’Brien, Merritt Wever e Chad Coleman. In attesa di sapere qualcosa circa la sua uscita italiana, ecco qui il primo trailer ufficiale di Christy, con una Sydney Sweeney davvero sorprendente.

Federico Gironi
  • Critico e giornalista cinematografico
  • Programmatore di festival
