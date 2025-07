Superman, svelata la paga degli interpreti e del regista, chi ha ottenuto di più? Quanto è costato davvero il film?

News Cinema

Variety ha fatto i conti in tasca al Superman di James Gunn con David Corenswet. Quanto è costato sul serio, contando anche le spese di marketing? Quanto hanno ricevuto il regista e gli interpreti principali?

Quanto è costato davvero il Superman di James Gunn con David Corenswet? Quanto è stato pagato il cast e quanto il regista? Mentre il film si sta comportando bene al boxoffice (ma senza numeri record), Variety ha sguinzagliato le sue fonti per curiosare dietro le quinte economiche del kolossal targato Warner Bros. e DC Studios, il primo film uscito da quest'ultimi, che inaugurano un nuovo DC Universe. Forse potreste pensare che attore e attrice protagonista, in un lungometraggio di questa fatta, abbiano ottenuto paghe superiori a quelle del regista, ma vi sbagliereste... Leggi anche Superman, in India censurate un paio di scene, partono proteste online

Superman: James Gunn è stato pagato più di David Corenswet e Rachel Brosnahan insieme