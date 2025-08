Superman riceve una recensione anche da George R.R. Martin: "Siamo vecchi amici"

News Cinema

Anche George R.R. Martin ha apprezzato il reboot di Superman diretto da James Gunn e, sul web, ha condiviso il proprio parere elogiando soprattutto due personaggi.

George R.R. Martin è un appassionato di storie e non ha perso l’occasione di esprimere la propria opinione sul ritorno di Superman sul grande schermo. Con la regia di James Gunn, il nuovo Clark Kent interpretato da David Corenswet ha catturato l’attenzione di pubblico e critica e ha riscosso successo anche agli occhi di George R.R. Martin, autore conosciuto in tutto il mondo soprattutto per il ciclo delle Cronache del ghiaccio e del fuoco che ha poi ispirato l’adattamento televisivo di Il Trono di Spade. Attraverso il suo blog Not a Blog, lo scrittore ha voluto esprimere il proprio parere in merito all’ultimo Superman del DCU.

Superman, George R.R. Martin si complimenta con la buona riuscita del film: “Io e Superman siamo vecchi amici”

Cosa ne penserà George R.R. Martin di Superman? È stato proprio l’autore in questione ad esprimersi a riguardo. Attraverso il suo blog, ha elogiato il tono speranzoso del reboot di James Gunn e ha apprezzato il suo chiaro collegamento con il materiale originale. Ecco cosa ha scritto:

Io e Superman siamo vecchi amici. E questo è uno dei migliori film di Superman da molto tempo... forse di sempre. Questo nuovo Superman mi ricorda la versione di cui leggevo da bambino, lo strano visitatore proveniente da un altro pianeta giunto sulla Terra con poteri e abilità ben oltre quelli dei mortali. (E sì, un innocente, ovviamente, è sempre stato un immigrato. E un immigrato clandestino, a pensarci bene.) Il film è fantastico e James Gunn ha fatto un ottimo lavoro con il casting. Rachel Brosnahan è stata fantastica nei panni di Lois Lane; direi che il premio per la migliore Lois di sempre è tra lei e Margot Kidder. E non c'è alcun dubbio per il miglior Lex. Nicholas Hoult è stato di gran lunga il miglior Luthor di tutti i tempi, un cattivo davvero agghiacciante.