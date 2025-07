Superman: prima di dire di sì al film David Corenswet si è chiesto se davvero il ruolo di Superman facesse per lui

News Cinema

David Corenswet è felicissimo di aver interpretato Superman nel film di James Gunn in uscita domani nelle sale italiane. Quando però gli è stata offerta la parte, non ha accettato immediatamente. Aveva forse delle riserve?

David Corenswet è felicissimo di aver interpretato Superman nel film di James Gunn, e i primi commenti a Superman dimostrano che la sua performance è stata notevolmente apprezzata e quindi è ottima, e tuttavia c'è stato un momento, anzi una frazione di secondo, in cui l'attore si è chiesto se ci fosse qualche motivo per non accettare il ruolo, al di là di una normalissima ansia da prestazione. Il personaggio, si sa, è forse il più iconico, insieme a Batman e a Spider-Man, della storia dei fumetti sui supereroi e, dopo la versione di Henry Cavill, più cupa e drammatica, lasciateci dire che ci voleva un Superman più gioioso, anche se non superficiale. Delle riserve iniziali Corenswet ha parlato lui stesso durante un'intervista alla rivista GQ, che ha dedicato al film la cover story.

Essere o non essere Superman

Quando è stato scelto da James Gunn come protagonista di Superman, David Corenswet ha ovviamente trasecolato e probabilmente si sarà dato anche dei pizzicotti, però sentiva una vocina che gli diceva: "Aspetta, rifletti". Ecco cosa ha detto in proposito l’attore a GQ:

Può sembrare che tutti vogliano un ruolo come quello di Superman, e invece non è vero. Ci sono persone che accetterebbero il ruolo e altri che non lo vorrebbero, se gli fosse data la possibilità di dire no. Ovviamente io non appartengo a questa categoria, anche se ho provato a pensare a una ragione per cui avrei dovuto tirarmi indietro. Alla fine mi sono chiesto: "Se questo è l'unico personaggio che dovrò interpretare per il resto della vita, magari una volta o magari 10, lo accetterei lo stesso?". La mia risposta è stata: "sì".

Nella cover story dedicata a Superman ci sono anche interviste a Rachel Brosnahan (Lois Lane), Nicholas Hoult (Lex Luthor) e a James Gunn. Il regista ha parlato della ragione per cui ha affidato la parte di Superman/Clark Kent a David Corenswet:

Non potevo certo prendere un attore che non funzionava. Non potevo prendere qualcuno che aveva l'aspetto giusto ma non la capacità di interpretare il personaggio. Non potevo prendere qualcuno in grado di farlo ma senza l'aspetto giusto. Non potevo prendere qualcuno che aveva l’aspetto giusto ed era capace di farlo ma che non sapeva dar voce alla parte comica del film e alla vulnerabilità del personaggio.

Nicholas Hoult ha invece detto che Corenswet sembra un attore della vecchia Hollywood, il che rende il suo Superman senza tempo, mentre Rachel Brosnahan ha parlato della serietà e dell’impegno del compagno di set, aggiungendo che, anche se sentiva il peso del ruolo, di certo non lo dava a vedere.

Nella lunga intervista, infine, David Corenswet ha parlato dettagliatamente e diffusamente del suo Superman, che è diversissimo dal tormentato supereroe dei film di Zack Snyder e da altri supereroi tenebrosi come il Batman interpretato da Robert Pattinson in The Batman di Matt Reeves:

Il personaggio è essenzialmente privo di angoscia e di tormento interiore. È un bravo ragazzo che ha ricevuto un'ottima educazione, che ha due genitori adorabili, uno splendido rapporto con i suoi amici, ha una relazione sentimentale e ama il suo lavoro. Non è come Batman che ha perso entrambi i genitori quando era bambino e quindi non sente il peso di dover salvare la terribile città in cui abita. Metropolis è una favolosa utopia cosmopolita, a cui capita di venire invasa da Kaijus e da altri mostri di tanto in tanto.

Superman esce domani. Dopo averlo visto, rileggeremo puntualmente la news che abbiamo scritto per capire se siamo d'accordo con James Gunn & Co. sulla bravura di Corenswet