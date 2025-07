Superman conquista il boxoffice italiano del weekend, alla seconda settimana

News Cinema

Superman è riuscito a raggiungere il primo posto al botteghino italiano del weekend, alla sua seconda settimana di programmazione, sconfiggendo finalmente il concorrente diretto Jurassic World - La rinascita. Al terzo posto c'è So cosa hai fatto.

Superman di James Gunn con David Corenswet è riuscito al secondo giro a raggiungere la vetta del boxoffice italiano del weekend, raccogliendo 1.004.400 euro, qui da noi raggiungendo quindi i 3.695.800 (fonte Cinetel). Il lungometraggio che ha il compito delicato di avviare il reboot dell'intero DC Universe al cinema, oltre a rappresentare di per sé il reboot del personaggio, ha toccato ormai nel mondo i 406.833.460 dollari (fonte Boxofficemojo): il calo al secondo fine settimana negli USA è stato piuttosto contenuto, il che fa immaginare una buona tenuta, almeno in patria. Ricordando il budget di Superman, il recupero dei soli costi di produzione è a portata di mano e sarà raggiunto nei prossimi giorni. Più difficile dire per adesso se recupererà anche i costi di promozione, tenendo presente che Clark Kent sta mostrando un traino di gran lunga inferiore al di fuori degli Stati Uniti: di quei 406 milioni, "solo" 172 arrivano dall'estero.