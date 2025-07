Superman: come ha reagito Henry Cavill alla sua esclusione dal cinecomic? Risponde James Gunn

News Cinema

Cosa ha fatto Henry Cavill quando ha saputo che, contrariamente a quanto era stato annunciato, non sarebbe stato lui il protagonista del Superman di James Gunn? A spiegarlo è stato lo stesso regista.

Mentre il Superman di James Gunn continua ad attirare una moltitudine di spettatori in sala a dispetto del parziale spopolamento dei mesi estivi, qualcuno ancora si domanda come abbia reagito Henry Cavill alla notizia che l'alter ego di Clark Kent sarebbe stato interpretato da un altro attore. A dare una risposta a questo increscioso interrogativo è stato lo stesso James Gunn, facendo chiarezza una volta per tutte.

Cavill, che dopo L'Uomo d'Acciaio ha impersonato un favoloso Sherlock Holmes in Enola Holmes ed Enola Holmes 2, nonché il guerriero mutante Geralt Di Riva nella serie The Witcher, si aspettava infatti di indossare ancora una volta il costume del supereroe della DC Comics, interpretato anche in Batman v Superman: Dawn of Justice, Justice League e Zack Snyder's Justice League.

Hery Cavill e l'illusione di essere il Superman di James Gunn

Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, James Gunn ci ha tenuto a dire prima di tutto, che Henry Cavill non è stato "liquidato" per telefono:

Ci siamo incontrati di persona con Henry, non l'abbiamo chiamato. Ci siamo seduti a parlare. Lo so, è terribile.

Se Henry Cavill era convinto che avrebbe nuovamente vestito i panni di Superman è stato per via della sua breve apparizione in Black Adam e dal suo annuncio, su invito della Warner Bros., che avrebbe effettivamente ripreso il ruolo. Era l'autunno del 2022 e Cavill aveva postato su Instagram un video nel quale rivelava, anzi rendeva ufficiale, il suo ritorno come Superman. Nella caption c'era scritto:

Un piccolo assaggio di ciò che accadrà, amici cari. Dopo una lunga notte, è arrivato il mattino. Grazie per la vostra pazienza che sarà ricompensata.

Sappiamo che le speranze di Cavill di lì a poco sono naufragate, più precisamente nel momento in cui James Gunn e Peter Safran hanno preso le redini dei DC Studios. Ecco la spiegazione di Gunn:

Quando abbiamo firmato, improvvisamente qualcuno ha annunciato che Henry Cavill sarebbe tornato nella parte di Superman. Mi sono detto: "Ma che succede? Io conosco i nostri progetti, e i nostri progetti significavano Superman. È stato davvero ingiusto per lui, che peccato!

James Gunn ha poi aggiunto che, prima del suo insediamento, c'è stato un periodo di transizione o vuoto di potere durante il quale alcuni remavano in direzione opposta, e quindi Cavill è stato una vittima di questa situazione. Così Gunn e Safran hanno preso il toro per le corna e hanno chiamato l'attore, che ha accettato di buon grado la sua esclusione dimostrandosi il gentiluomo che è ed è sempre stato:

"L'unica cosa che vi chiedo - ci ha detto - è di essere il primo a dare la notizia". Che attore di classe! Del resto, lo è sempre stato.

Concludiamo dicendo che James Gunn non ha chiuso la porta dell'universo DC all'ex Uomo D’Acciaio, come lui stesso ha dichiarato:

L'altro giorno gli ho parlato di questo. Adorerei far recitare Henry in un altro dei nostri film.

Una simile dichiarazione di intenti ci fa ben sperare, mentre cominciamo a chiederci quale personaggio potrebbe interpretare Henry Cavill, di cui subiamo l'indiscusso fascino e che troviamo molto molto bravo.