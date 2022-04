Super Mario Bros rimandato al 2023, il messaggio di Shigeru Miyamoto

News Cinema

È stato il papà di Mario in persona, Shigeru Miyamoto, a comunicare ai fan lo slittamento del film di animazione dedicato al suo Super Mario Bros: salta l'uscita di Natale, ci si rivede a...

Il film di animazione Super Mario Bros, realizzato dall'Illumination Entertainment in stretta collaborazione con la Nintendo, non arriverà più nelle sale nel dicembre 2022, ma è slittato al 2023. Non sono state rese le ragioni della decisione riguardante il film Universal, però la notizia è stata data via Twitter da Shigeru Miyamoto in persona, il papà del personaggio, con un messaggio molto incoraggiante.

Super Mario Bros, il messaggio di Shigeru Miyamoto sullo slittamento al 2023

Shigeru Miyamoto, leggenda del game design mondiale e creatore del platform Super Mario Bros nell'ormai lontanissimo 1985, ha comunicato via Twitter che il film di Super Mario Bros. targato Universal, realizzato dall'Illumination Entertainment e diretto da Aaron Horvath & Michael Jelenic, non arriverà più al cinema nel dicembre 2022, bensì nell'aprile 2023. Il film ha già suscitato qualche polemica per la scelta di Chris Pratt come doppiatore originale del protagonista (al posto dello storico Charles Martinet dei videogiochi), ma il messaggio non appare allarmato.

Parla Miyamoto. Dopo essermi consultato con Chris-san [Christopher Meledandri, ndr], il mio referente all'Illumination per il film di Super Mario Bros., abbiamo deciso di spostare l'uscita mondiale alla primavera 2023: 28 aprile per il Giappone e 7 aprile in Nord America. Mi scuso profondamente, ma prometto che varrà l'attesa.

In rete qualcuno ha già cominciato a parafrasare con ironia un celebre detto di Miyamoto: "Un videogioco rimandato può rivelarsi buono, ma un videogioco affrettato sarà per sempre brutto". D'altronde, bisogna comprendere le tensioni e l'attenzione ai dettagli: l'ultima apparizione del personaggio sul grande schermo aveva le fattezze del compianto Bob Hoskins in Super Mario Bros (1993), considerato uno degli apici del trash nella settima arte (e come tale ovviamente anche apprezzato da qualcuno). Leggi anche Super Mario Bros, una versione estesa con 20 minuti extra, grazie ai fan!