Super Mario Bros, una versione estesa con 20 minuti extra, grazie ai fan!

Il trash culto Super Mario Bros con Bob Hoskins e John Leguizamo ha da poco una versione più lunga di 20 minuti, con scene extra rintracciate grazie all'impegno indefesso dei fan.

Correva l'anno 1993 quando arrivò in sala Super Mario Bros. con Bob Hoskins e John Leguizamo nei panni dei Mario e Luigi nintendiani: un adattamento cinematografico considerato come uno degli apici del trash di quel periodo, per la regia di Rocky Morton & Annabel Jankel, la cui carriera di fatto si arenò poco dopo quel disastro finanziario (e avevano iniziato creando Max Headroom!). I film ai quali la gente si affeziona di più sono sempre quelli molto belli o molto brutti, meglio se bersaglio di sassaiole: anche quel Super Mario Bros. vanta la sua accanita fanbase, che è incredibilmente riuscita a produrne una versione estesa di ben 20 minuti. Ma com'è stato possibile e dove si può vedere?

Super Mario Bros. con Bob Hoskins, la genesi della versione estesa di 20 minuti

I 20 minuti aggiuntivi di Super Mario Bros. sono stati ritrovati e reinseriti nel film dall'attore e montatore Garrett Gilchrist, con la collaborazione degli indefessi fan Ryan Hoss e Steven Applebaum, responsabili del "Super Mario Bros. The Movie Archive" (ebbene sì, esiste un sito specializzato e dedicato!). Questo nuovo montaggio è stato ricavato da immagini VHS, le uniche sopravvissute con le sequenze tagliate, quindi la nuova versione è per ora in qualità VHS per una questione di omogeneità, nonché per sadomasochistica nostalgia, supponiamo. Gli autori di quella che è stata ribattezzata Super Mario Bros: The Morton Jankel Cut non escludono in futuro di utilizzare anche sorgenti Blu-ray o dvd, per tutti i dilettanti della nostalgia che non hanno la scorza dura. Trovate l'intero film, divenuto quindi lungo 124 minuti, su archive.org.

Gilchrist ha commentato su YouTube il lavoro di restauro di Super Mario Bros., che arriva dopo altre sue celebri imprese, come il riassemblaggio del film animato The Thief and the Cobbler così come l'aveva concepito Richard Williams.

Tra le sequenze inedite, la fuga dei Mario Brothers dalla ditta Scapelli, il Koopa di Dennis Hopper che riduce a slime un tecnico, il rap di Iggy e Spike che sognano di deporre Koopa, altre sequenze con Lena, Daniella e le Brooklyn Girls, e un confronto tra Mario e Luigi in galera. Leggi anche Nintendo, dopo Super Mario in arrivo altri adattamenti cartoon?