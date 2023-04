Super Mario Bros. - Il film trionfa ancora al boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Super Mario Bros. - Il film è ancora in vetta al botteghino italiano del weekend, mentre l'Illumination sta per superare il suo stesso record stagionale. Al secondo posto entra L'esorcista del papa con Russell Crowe.

Super Mario Bros. - Il film, non pago di essere diventato l'adattamento cinematografico di un videogioco col più alto incasso della storia, rimane in vetta al boxoffice italiano del weekend, con un totale di 13.287.300, alimentati dai 3.866.900 di quest'ultimo fine settimana (fonte Cinetel). L'Illumination sta per superare il suo stesso record italiano stagionale, detenuto da Minions 2 con 14.780.000, ma la sensazione è che Mario riesca ad andare anche oltre. Nel mondo siamo già dopotutto a quota 677.959.700 dollari (fonte Boxofficemojo), per un budget sui 100, più alto del solito per la coppia Illumination/Universal, ma più che calibrato per fare di questo cartoon un successo storico.

Comincia la sua corsa al secondo posto invece L'esorcista del papa con Russell Crowe, dove l'attore interpreta un personaggio realmente esistito, Padre Gabriele Amorth, il sacerdote capo esorcista in Vaticano, qui alle prese con la possessione demoniaca di un ragazzo. In quattro giorni porta a casa 1.082.000 euro (lì dove il totale mondiale ammonta a 36.550.000 dollari, per un costo contenuto sui 18).

Slitta dalla seconda alla terza posizione Air - La vera storia del grande salto, dove Ben Affleck dirige il suo amico Matt Damon (e se stesso) per raccontare dell'epocale campagna Nike per la sponsorizzazione di Michael Jordan negli anni Ottanta: a questo giro rastrella altri 770.700 euro, per un risultato complessivo italiano di 2.224.730 euro, e mondiale di 54.083.500 dollari (le spese di produzione sono sugli 80).