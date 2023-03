Super Mario Bros. - Il film, i registi spiegano perché Chris Pratt è la scelta perfetta

News Cinema

I registi Michael Jelenic e Aaron Horvath di Super Mario Bros. - Il Film hanno difeso il casting di Chris Pratt, che presta la sua voce al protagonista.

Il casting di Chris Pratt ha diviso i fan di Super Mario Bros. ma, in vista dell’uscita del film, i registi Michael Jelenic e Aaron Horvath hanno invece sottolineato il loro punto di vista e spiegato perché invece Chris Pratt è stata la scelta perfetta. Nel doppiaggio originale, Chris Pratt ha prestato la sua voce all’intrepido Mario, una scelta criticata da una parte del fandom e che è diventata ancora più aspra dopo l’uscita dei trailer.



Super Mario Bros. - Il Film: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Super Mario Bros. – Il film, i registi difendono la scelta di Chris Pratt come voce di Mario

Mentre il doppiatore italiano di Mario è Claudio Santamaria, nel casting americano il ruolo è stato assegnato a Chris Pratt, una vera e propria celebrità hollywoodiana se si considera il suo coinvolgimento in prodotti come Guardiani della Galassia e Jurassic World. Eppure la scelta di assegnargli il personaggio principale in Super Mario Bros – Il film non è piaciuta particolarmente ai fan americani. Ma i registi Michael Jelenic e Aaron Horvath hanno espresso la propria opinione in merito, sottolineando perché invece ai loro occhi Chriss Pratt è risultato essere la scelta perfetta. In una recente intervista con Total Film, entrambi i registi hanno difeso a spada tratta il doppiaggio di Super Mario.

Per noi aveva perfettamente senso. È davvero bravo a interpretare l’eroe con un grande cuore. Per il modo in cui è stato caratterizzato Mario nel nostro film, è la scelta perfetta.

E mentre i registi difendono il coinvolgimento di Chris Pratt, Super Mario Bros. – Il film ha ottenuto un aggiornamento importante in merito alla data di uscita, sia negli States che in Italia. Universal Pictures ha confermato che la pellicola ha anticipato l’uscita anche in Italia (e in più di 60 paesi nel mondo) e quindi dovrebbe arrivare in sala il 5 aprile 2023. Nel corso della stessa intervista con Total Film, i due registi hanno poi aggiunto:

Volevamo rendere questo film un'autentica esperienza Nintendo e Super Mario. Dalla stesura della storia allo sviluppo visivo includendo ogni fase dell'animazione, Nintendo è sempre stata al nostro fianco. Questa è una sorta di storia delle origini, di come Mario diventa Super Mario.