Super Mario Bros. - Il film, Claudio Santamaria ci rivela il suo personaggio preferito della saga!

Claudio Santamaria, doppiatore di Mario in Super Mario Bros. - Il film, in quest'intervista ci ha svelato con quale personaggio della saga preferisse giocare, a parte ovviamente Mario. Ma con lui abbiamo parlato anche della storia e dei temi di un cartoon molto atteso da più generazioni.

Siete pronti per Super Mario Bros. - Il film? Il cartoon firmato Illumination Entertainment e Nintendo vi aspetta in sala dal 5 aprile, e noi abbiamo avuto modo di chiacchierare sul film in compagnia di Claudio Santamaria, voce italiana proprio di Mario. In questa videointervista abbiamo toccato diversi argomenti: la forza simbolica di Mario, il modo in cui quella forza motiva la recitazione, le sfide che Claudio sta raccogliendo nel doppiaggio dei cartoon, la spiritosa missione alla base della storia... e infine una rivelazione "privata": il personaggio col quale preferiva giocare nella saga!



Super Mario Bros. - Il Film: La nostra intervista a Claudio Santamaria, voce italiana di Mario - HD

Super Mario Bros. - Il film, la trama del cartoon dell'Illumination Entertainment