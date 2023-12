Suicide Squad, David Ayer crede ancora nell'Ayer Cut e attacca: "La verità verrà fuori"

News Cinema

I fan e il regista David Ayer ci hanno girato intorno per anni: il primo Suicide Squad del 2016 non aveva la forma che prese al cinema, pesantemente rimaneggiato dallo studio. Ayer attacca a testa bassa: c'è un interesse a non mostrare il film originale, per evitare una figuraccia.

Sono più di tre anni, da quando vide la luce del sole Zack Snyder's Justice League, che i fan DC e il regista David Ayer sperano che venga fatta giustizia al primo Suicide Squad del 2016: solido incasso, ma deludente per appassionati e critica, con grande dolore del suo regista e sceneggiatore, che giura da tempo immemore che la sua versione, prima dei rimaneggiamenti imposti dalla Warner Bros., fosse ben diversa. E spera ancora e sempre nell'Ayer's Cut. Ci sono però dei problemi nel renderlo realtà, come ha spiegato in un'intervista con Total Film.



Suicide Squad: Blitz trailer italiano ufficiale - HD

Suicide Squad, cosa impedisce l'esistenza dell'Ayer's Cut

Suicide Squad nel 2016 subì un destino molto simile a quello di Justice League, distribuito un anno dopo: entrambi i lungometraggi furono sottratti alla visione dei loro autori, rispettivamente David Ayer e Zack Snyder, seppur per ragioni differenti (Snyder lasciò il set in corso d'opera per un trauma familiare). Da anni Ayer denuncia la politica della Warner Bros. di allora, che cercò di trasformarlo in una commedia e impose troppe modifiche, dopo l'esito negativo di alcune sneak preview: Suicide Squad del 2016 doveva essere ben diverso. David Ayer non smette di sperare di potergli dare vita, però sa di avere poche speranze con una Warner Bros. Discovery che ha persino stroncato un Batgirl già girato per fare tabula rasa, in previsione del nuovo DC Universe dei riavviati DC Studios, gestiti da James Gunn e Peter Safran.

Rimarrò aperto alla speranza. Sapete, ci sono un sacco di persone che puntano molto su un certo tipo di narrativa, e non vogliono che veda la luce del sole. C'è un'immensa opposizione politica che carica a testa bassa contro l'idea, perché se quella versione venisse resa pubblica si toccherebbero con mano la codardìa, il modo di merda con cui hanno trattato il film, come agli attori sia stato portato via il loro gran lavoro... Le loro narrazioni crollerebbero una volta che la gente vedesse il film. Ma arriverà. Qualcosa succederà. Qualcosa verrà rivelato. La verità viene sempre fuori. Viene sempre fuori.