Suicide Squad, ecco come sarebbe l'Ayer Cut del regista David Ayer

Alcuni fan sperano in un Ayer Cut di Suicide Squad sullo stile dello Snyder Cut di Justice League: David Ayer ha spiegato in diverse occasioni cosa ci sarebbe di diverso.

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato che l'arrivo dello Snyder Cut di Justice League su HBO Max ha fomentato i fan DC a chiedersi se possa esistere anche un Ayer Cut di Suicide Squad: uscito nel 2016, demolito dalla critica e in parte anche dal pubblico (con incassi comunque buoni), Suicide Squad era stato modificato dalla Warner Bros in corso d'opera, nel terrore che la piega cupa impostata con Batman V Superman non stesse dando i risultati sperati. Nel corso dei mesi e anni, Ayer si è lasciato scappare quali sarebbero state le differenze con una sua (per ora) ipotetica versione, se avesse potuto fare di testa sua. Non sappiamo se gli sfoghi si tradurranno in un intervento concreto: molto dipenderà dal successo dell'operazione Justice League Snyder Cut.

Suicide Squad Ayer Cut: più spazio a Joker e Harley Quinn

A dispetto della promozione che fece di lui un grande uso, la presenza del Joker di Jared Leto in Suicide Squad ha lasciato insoddisfatti molti. Non è un caso, perché secondo Ayer "Jared è stato trattato parecchio male in questo processo. Nessuno ha visto la sua performance, è stata strappata via dal film." Sarebbe reintegrata in un montato diverso? Molto probabile.

Che dire poi di Harley Quinn? A quanto pare - e questo in parte s'intuiva - Suicide Squad doveva essere il "suo" film, ben prima di Birds of Prey: David ha confermato che quello che tecnicamente si chiama il "viaggio dell'eroe" per Harley era più complesso. Non solo: in effetti tra Deadshot, Joker e Harley Quinn ci sarebbe dovuto essere un triangolo.

Suicide Squad Ayer Cut: il tono generale del film

Se il tono del Suicide Squad arrivato nelle sale nel 2016 era diverso da quello ideato da David Ayer, qual era? Un "dramma appassionato", secondo l'interessato, che considera il primo trailer pubblicato del lungometraggio l'unico montato diffuso ad avere quel registro corretto. Il film sarebbe stato trasformato "a botte" in una commedia, a quanto pare "per colpa" di Deadpool. Comunque, abbiamo recuperato quel fantomatico primo trailer, ve lo riproponiamo qui in basso.



Suicide Squad Ayer Cut: le dinamiche coi villain e le scene d'azione mai viste

In Suicide Squad la vicenda di Incantatrice non aveva legami espliciti col resto del DC Extended Universe, ma non era sempre stato così: doveva essere sotto l'influenza dello Steppenwolf che poi sarebbe dilagato in Justice League, e nel film sarebbe apparso anche il fratello di Incantatrice. Attenzione però: queste modifiche furono apportate già in fase di sceneggiatura, quindi non esistono scene girate con quest'idea. Ma potrebbero essere aggiunte, budget permettendo in un'ipotetica riedizione.

Una cosa abbastanza evidente, guardando il Suicide Squad arrivato in sala, era che non tutti gli elementi della squadra hanno ricevuto lo stesso spazio: Katana per esempio non aveva scene degne della coreografia che il personaggio suggerirebbe. Indovinate un po'? C'erano. Ayer ha raccontato che avevano girato un momento spettacolare in cui, posseduta da Incantatrice, attaccava gli altri membri della squad...

Suicide Squad Ayer Cut: morti diverse e morti non previste