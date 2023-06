Stringimi forte! Le migliori scene di abbraccio nei film che trovate in streaming

News Cinema

Vogliamo oggi sottoporre all'attenzione dei lettori cinque film in streaming che contengono famose e amatissime scene di abbraccio.

Oggi vogliamo proporvi i cinque film in streaming in cui sono contenute le altrettante scene di abbraccio per noi estremamente significative. Preparatevi ad alcune sorprese, purtroppo non sempre abbracciarsi significa condividere sentimenti positivi…Buona lettura!

Cinque film in streaming che contengono iconiche scene di abbraccio

Il Padrino - Parte II

E.T. - L’extraterrestre

Forrest Gump

Jerry Maguire

Will Hunting - Genio ribelle

Il Padrino - Parte II (1974)

L’abbraccio con cui Michael Corleone stringe suo fratello Fredo è quello mortifero di un pitone pronto a stritolare la sua preda. Il momento rivelatore del tradimento e della scoperta rappresenta il centro emotivo de Il padrino - Parte II, e un Al Pacino magistrale lo eleva alla massima potenza emotiva. Un momento di cinema grandioso, forse il migliore dell’intera filmografia di Francis Ford Coppola. Sei premi Oscar tra cui miglior film, regia e sceneggiatura. Avrebbe meritato anche quello per il miglior attore protagonista. A mani basse. Capolavoro, anche più del primo. Disponibile su CHILI, Google Play, Infinity +, Netflix, Amazon Prime Video, NOW, Paramount +.

E.T. - L’extraterrestre (1982)

E.T. L'extra-terrestre: Una Clip Backstage per l'edizione Home Video dei 40 anni del Film - HD

L’abbraccio finale tra Elliot e il piccolo grande marziano di Steven Spielberg è un momento fondamentale di crescita per chiunque sia stato bambino o adolescente negli anni ‘80. L’accettazione del diverso, la scoperta delle proprie potenzialità, il confronto con la mancanza di fantasia del mondo degli adulti sono tematiche che fanno di E.T. - L’extraterrestre un film imprescindibile, sul serio. Come il fiore che risorge, il nostro cuore si riapre ogni volta che vediamo quest’opera di poesia cinematografica assoluta. Tre Oscar e la nomination per film, regia e sceneggiatura. Che opera indissolubile nell’immaginario del pubblico…Disponibile su Google Play, Amazon Prime Video, NOW.

Forrest Gump (1994)

Forrest Gump: Corri Forrest - Trailer per il 25° anniversario

Forrest che ritrova Jenny nel posto e nel momento più inaspettati, loro due divisi da ideologie e stili di vita, è un momento emozionante e bellissimo, che Robert Zemeckis mette in scena con la semplicità dei grandi cineasti. Tom Hanks e Robin Wright offrono il meglio dei propri personaggi e fanno di Forrest Gump la storia d’amore impossibile più amata del decennio, un compendio di emozioni e psicologie incastonate in un film che promette al pubblico mainstreaming un personaggio solo in apparenza “candido”. La storia di un Paese mai veramente in pace con se stesso, che vince l’Oscar per film, regia, attore e sceneggiatura. Lungometraggio epocale. Disponibile su CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Jerry Maguire (1996)

Quando si tratta di mixare commedia esistenziale e personaggi profondi, Cameron Crowe ha dominato gli anni ‘90. A dimostrazione la scena di abbraccio tra un Tom Cruise portentoso e un Cuba Gooding Jr. da Oscar come non protagonista. Jerry Maguire è un film di scoperta e accettazione con talmente tanti momenti straordinari che è impossibile sceglierne soltanto uno. Con Renée Zellweger romantica e bravissima a supporto. Cult-movie generazionale. E pensare che doveva essere interpretato anche da Billy Wilder…Disponibile su CHILI, Google Play, Netflix.

Will Hunting - Genio ribelle (1997)

L’abbraccio tra Matt Damon e il suo analista Robin Williams rappresenta la necessità dolorosa, vitale di contatto umano. E arriva al termine di un percorso non soltanto tra paziente e dottore, ma tra due esseri umani feriti di potenza emotiva indicibile. Se Will Hunting - Genio ribelle è il film stupendo che tutti dovrebbero amare, il merito è di questi due grandi attori e di un Gus Van Sant che mette in scena questo dramma umano con sensibilità unica. Oscar alla sceneggiatura e a Williams come supporto, ne meritava molti altri tra le tante nomination ricevute. Ma quell’anno toccava a Titanic…Disponibile su CHILI, Google Play, Amazon Prime Video, NOW.