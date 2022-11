Strange World è al cinema: intervista video con Marco Bocci, Francesco Pannofino e le voci italiane del cartoon Disney

News Cinema

In occasione dell'uscita al cinema di Strange World, nuovo film di animazione Disney, abbiamo incontrato le voci italiane Marco Bocci, Francesco Pannofino, Lorenzo Crisci, Michele Bravi e Federica Abbate. Ecco la nostra videointervista.

Strange World è al cinema: il film di animazione è il 61° nel canone ufficiale dei Walt Disney Animation Studios, e ne abbiamo parlato con alcune voci della versione italiana. Marco Bocci, Francesco Pannofino e Lorenzo Crisci interpretano rispettivamente Searcher, Jaeger e Ethan, le tre generazioni di Clade che si ritrovano a esplorare una magica terra sconosciuta, recuperando anche un equilibrio imperfetto tra nonno, papà e nipote. Nella nostra intervista video ascolterete però anche le opinioni di Michele Bravi e Federica Abbate, che non solo interpretano il brano "Antifragili" nei titoli di coda, ma l'hanno anche scritto da zero. È una cosa che accade di rado, perché la Disney propone di solito ai talent di localizzare canzoni preesistenti: è stato un buon motivo per chiedere proprio a loro due quali fossero i temi portanti di questo colorato racconto animato. Leggi anche Strange World, la recensione della fiaba Disney più consapevolmente moderna Strange World - Un Mondo Misterioso: La nostra Intervista Esclusiva ai doppiatori italiani del Film - HD

Strange World, la trama del cartoon Disney in sala