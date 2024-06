Strange Darling: il trailer di un nuovo horror adrenalinico presentato al Fantastic Fest

News Cinema

Esce in America il 23 agosto l'horror Strange Darling, appena presentato tra l'entusiasmo dei presenti al Fantastic Fest, con Willa Fitzgerald e Kyle Gallner. Ecco il trailer originale.

Ci sono horror, o thriller, come preferite chiamarli, che solo a vedere il trailer fanno aumentare la salivazione dell'appassionato. Tanto più se arrivano tra l'entusiasmo di cui li ha potuti vedere in anteprima - in questo caso il pubblico del Fantastic Fest - e di un regista esperto del genere come Mike Flanagan. In America, Strange Darling, opera seconda di JT Mollnar interpretata da Willa Fitzgerald e Kyle Gallner nei ruoli principali, uscirà il 23 agosto. Noi speriamo che attragga l'attenzione di qualche distributore italiano o almeno di una piattaforma streaming, perché vale sempre la pena di cercare qualcosa di nuovo, come questo film sembra promettere. Questo è il trailer originale.

Strange Darling: un thriller dalle premesse intriganti

Sulla trama di Strange Darling non si sa molto, ma va anche detto che è uno di quei film che tutti raccomandano di andare a vedere senza saperne niente. Dal trailer vediamo una ragazza che incontra, tra mille timori, l'uomo che potrebbe essere quello giusto. Solo che, ad un certo punto, qualcosa la insospettisce tanto da chiedergli "sei un serial killer?". Da lì inizia un tipico gioco del gatto col topo in cui, a quanto scrive la critica, i ruoli si ribaltano di continuo così come la riflessione sui generi che il film propone. Mike Flanagan ha definito Strange Darling "geniale in modo sublime" e al momento su Rotten Tomatoes il film ha il 100 per cento di recensioni positive. Va beh, sono solo 14, ma se il buon giorno si vede dal mattino c'è da sperare. Nel cast ci sono anche i veterani Ed Begley Jr., Barbara Hershey e Giovanni Ribisi, che, in un talento che non gli conoscevamo, è anche il direttore della fotografia del film.