Storie Parallele Film Festival: si è conclusa a Salandra l'8ª edizione, i premi per i migliori documentari

Il Festival ha proposto, in questa edizione, un programma ricchissimo con l'aggiunta del 4° giorno di programmazione, dedicati alle “Altre galassie”, il tema scelto, un invito a non chiudersi in sé stessi, ma aprirsi a conoscere le storie di innumerevoli altri mondi.

Quattro giornate intense, dall’11 al 14 settembre, hanno trasformato Salandra (Basilicata) in un crocevia di cinema, musica e arti performative con l’ottava edizione di Storie Parallele Film Festival, prodotto da Fargo Produzioni in collaborazione con il Comune. Diretto da Nicola Ragone, il festival continua a rappresentare un gesto di resistenza culturale e ad essere un atto d’amore verso i borghi dell’entroterra lucano, spesso segnati da isolamento e spopolamento.

Il programma di quest’anno, ampliato con un quarto giorno dedicato al tema Altre galassie, ha invitato il pubblico a uscire dai propri confini per scoprire storie e prospettive di mondi diversi. Il cartellone ha proposto oltre 40 proiezioni tra lungometraggi, documentari, corti e serie tv, più di 100 ospiti e una sezione Young che ha coinvolto circa 60 studenti tra gli 11 e i 14 anni.

Tra gli appuntamenti principali: il video mapping EDEN sulla facciata della chiesa di San Rocco; il concerto delle Maustetytöt, duo finlandese noto anche grazie ai film di Aki Kaurismäki; lo Sleep Concert nei Calanchi, evento multisensoriale intitolato Multiverso; l’unica tappa lucana del tour di MEG, che ha richiamato circa 2000 spettatori per festeggiare i suoi 30 anni di carriera; e il Cammino dei Calanchi, percorso paesaggistico arricchito dalla rappresentazione itinerante Tanto tempo, liberamente ispirata a Sofocle.

Storie Parallele: i premi dell'edizione 2025

Il cuore pulsante del festival resta la sezione Short Doc in concorso, che ha riscosso grande partecipazione con opere provenienti da tutto il mondo. La giuria composta da Irene Maiorino, Alberto Paradossi, Alain Parroni e Canio Macchia, ha assegnato i seguenti riconoscimenti:

  • Miglior Documentario: Macula di Mariana X. Rivera
  • Miglior Regia (Premio Urban Vision): Nosedive/Caída al vacío di Paloma Navarro Nicoletti
  • Miglior Fotografia: The Old Man and His Dream di Duško Mazalika
  • Miglior Montaggio: Domus de Janas di Maria Vittoria Daquino
  • Menzione speciale: Martyrion, storia di Isabelle di Teresa Antignani e Luca Ciriello
  • WeShort Award: The Old Man and His Dream di Duško Mazalika
  • Premio del pubblico "Franco Uricchio": Grigio Napoli di Lorenzo Santo

"Sono stati giorni colmi di emozioni, incontri e condivisione" ha dichiarato Nicola Ragone, "un rito collettivo che ha riunito artisti, spettatori e curiosi nel segno della libertà di espressione e del sogno di un cambiamento possibile".

