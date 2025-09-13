Storie Parallele Film Festival: le prime due giornate del Festival tra cinema, musica e video-mapping

News Cinema

Appuntamenti culturali, ospiti e nuovi sguardi per gli spettatori e gli abitanti del piccolo borgo lucano.

L’8ª edizione di Storie Parallele Film Festival ha preso il via giovedì 11 settembre a Salandra, in Piazza Marconi, sotto la direzione del regista Nicola Ragone. Nato per contrastare l’isolamento dei piccoli centri del Mezzogiorno e per offrire nuove occasioni culturali attraverso cinema, musica e arti performative, il festival continua a essere un presidio di resistenza contro lo spopolamento e l’abbandono delle aree interne lucane.

La serata inaugurale è stata segnata dal cortometraggio Majonezë di Giulia Grandinetti, vincitore ad Alice nella Città. La storia di Elyria, giovane costretta a obbedire alle dure regole familiari ma animata da un crescente desiderio di libertà, ha emozionato il pubblico fino agli applausi finali. Il corto, già in corsa per gli Oscar, ha aperto la strada alla prima sezione competitiva Short Doc, che ha presentato lavori provenienti da Italia, Argentina e Messico.

Leggi anche Storie Parallele: intervista a Nicola Ragone, direttore e fondatore del Festival

Tra i momenti più intensi, la proiezione di Canone effimero di Gianluca e Massimiliano De Serio, seguita da un confronto con gli autori. Il documentario, dedicato a comunità invisibili e tradizioni marginalizzate, ha restituito la voce a canti polifonici e antichi mestieri, trasformandosi in un diario visivo che intreccia memoria e resistenza culturale.

Non sono mancati spunti dedicati all’ambiente: dopo l’ascolto del podcast Se il mare muore, il pubblico ha potuto assistere a Breath di Ilaria Congiu, un viaggio personale e politico che attraversa Senegal, Tunisia e Italia per denunciare le ferite inflitte agli oceani dal cambiamento climatico e dalla pesca industriale. La giornata si è chiusa con il video mapping EDEN, proiettato sulla facciata della chiesa di San Rocco: un’interpretazione pop della tragedia seicentesca Adamo caduto che ispirò Milton per il Paradise Lost, capace di stupire i presenti con un gioco di luci e suggestioni.

Il giorno successivo, venerdì 12 settembre, il festival si è spostato nel Chiostro del Municipio con la sezione NEXT, pensata per i più giovani: incontri e conversazioni tra studenti, attori e registi hanno trasformato lo spazio in un laboratorio di idee. In serata, di nuovo in Piazza Marconi, è stato proiettato l’episodio "Bèn Dàn" dalla serie Gangs of Milano di Sky, introdotto dal regista Ciro Visco insieme ai compositori AEPH, Verano e Carmine Iuvone. La proiezione, incentrata sul personaggio Snake interpretato da Salmo, è stata accolta con grande entusiasmo dal pubblico giovane.

La seconda giornata si è poi conclusa con il secondo blocco degli Short Doc in gara e con uno degli eventi più attesi: l’omaggio ad Aki Kaurismäki, impreziosito dal concerto del duo finlandese Maustetytöt. Per il pubblico lucano si è trattato di un’esperienza inedita, dove suoni nordici e lingua finlandese hanno creato un’atmosfera unica, trasformando Salandra in un palcoscenico internazionale.