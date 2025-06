Stitch Head, al Giffoni Film Festival lo spiritoso film di animazione che omaggia il mito di Frankenstein

News Cinema

Verrà presentato al Giffoni Film Festival il lungometraggio di animazione Stitch Head di Steve Hudson, in presenza del regista. Sarà presto nei cinema italiani, su distribuzione Vertice360, questo film tratto dai libri di Guy Bass e Pete Williamson.

Il Giffoni Film Festival 55 partirà il 17 luglio e si concluderà il 26, fornendo ancora una volta una vetrina sulla produzione cinematografica e televisiva in particolar modo orientata verso il pubblico dei più giovani: non mancheranno appuntamenti con l'animazione, come quello con il film in CGI Stitch Head, diretto da Steve Hudson, che sarà presente alla manifestazione. Il lungometraggio sarà in concorso nella sezione Elements +6. Ma di cosa si tratta? Diciamo innanzitutto che siamo in territorio Frankenstein, suggestione letteraria e mediatica che nel corso dei decenni non ha mai smesso di affascinare... Leggi anche Giffoni Film Festival: Tutti i film in concorso alla 55esima edizione

Stitch Head, la creatura di Frankenstein più servizievole che mai!

Stitch Head, che arriverà prossimamente al cinema in Italia distribuito da Vertice360, ha appena avuto la sua anteprima mondiale all'Annecy International Animation Film Festival. Il cartoon è scritto e diretto dallo Steve Hudson che ha firmato lavori dal vero come True North, e che si cimenta qui con un'opera in CGI, coproduzione europea animata dai tedeschi Tramhaus Studios per la Gringo Films. Si tratta comunque dell'adattamento audiovisivo dei libri per l'infanzia firmati dal britannico Guy Bass e illustrati da Pete Williamson, dove si rileggono in chiave fiabesca e spiritosa i miti dell'horror, in particolare quelli partoriti da uno scienziato pazzo nella cittadina di Grubbers Nubbin. Anche le creazioni di quest'ultimo meritano una vita serena, e si occupa di badare a loro il primo esperimento del dottore, il tenero Stitch Head, cioè TestaCucita nelle edizioni italiane delle sue avventure, curate da Rizzoli. L'equilibrio si spezza però quando Fulbert Freakfinder, direttore e proprietario di un circo popolato da fenomeni da baraccone, prospetta a Stitch Head una vita diversa, fatta di gloria e magari anche... amore! Accetterà?

Nella sua versione originale Stitch Head presenta la voce VIP di Asa Butterfield nei panni del protagonista.

Qui in basso vedete un test di animazione risalente a due anni fa, quando l'esistenza di questo adattamento fu annunciata al mondo (e ai fan di TestaCucita!).