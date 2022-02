Steven Spielberg prepara un film su Frank Bullitt, il personaggio di Steve McQueen

News Cinema

Steven Spielberg non si riposa mai e dopo The Fablemans pensa già al suo prossimo progetto, un film sul personaggio di Bullitt, interpretato da Steve McQueen nel film omonimo di Peter Yates nel 1968.

Steven Spielberg a 75 anni suonati è più infaticabile che mai. Dopo aver portato a termine in piena pandemia la sua rilettura di West Side Story, pare sia già in post-produzione del semi-autobiografico (così lo definisce la stampa americana) The Fabelmans e naturalmente sta già pensando al suo nuovo progetto: un film su Frank Bullitt, personaggio interpretato da Steve McQueen nel 1968 in Bullitt di Peter Yates, passato alla storia anche per lo straordinario inseguimento d'auto per le strade di San Francisco.

Il Bullitt di Steven Spielberg non sarà un remake

Il film di Spielberg su Frank Bullitt sarà realizzato alla Warner e scritto da Josh Singer, con cui il regista ha già lavorato in The Post. Il figlio del leggendario attore, Chad McQueen, e la nipote Molly McQueen saranno produttori esecutivi, il che dà l'idea di un progetto caldeggiato dalla famiglia di Steve McQueen. Deadline riporta comunque la notizia con un distinguo: al momento non ci sono ancora accordi ufficiali e contratti firmati, per cui probabilmente non sarà questo il prossimo film diretto da Spielberg.

Non si tratta assolutamente di un remake del film di Peter Yates, ma di un'idea originale che coinvolge lo stesso personaggio, un duro poliziotto di San Francisco che nella storia precedente dava la caccia al boss che aveva ucciso il suo testimone. Sembra che Spielberg accarezzi da tempo questa idea e che l'avrebbe voluta realizzare subito dopo West Side Story, ma ha dovuto prima risolvere le questioni dei diritti con gli eredi e ci è voluto più tempo del previsto, per cui, incapace di stare fermo, il regista ha iniziato subito The Fabelmans.