Steven Spielberg e I film in streaming con cui raconta la Storia

Compie oggi 77 anni il più grande narratore per immagini vivente. Ripercorriamo la sua carriera attraverso quei film in streaming con cui si avvicina ad epoche e momenti storici per rappresentarli alla sua maniera.

Compie oggi 77 anni Steven Spielberg, molto probabilmente il più grande narratore per immagini della storia del cinema contemporaneo. Inutile spendere altre parole di elogio per questo cineasta capace di attraversare le epoche, gli stili, le tendenze e i generi con una versatilità e una potenza uniche. Vogliamo oggi proporvi cinque film in streaming in cui Spielberg ha rivolto il proprio sguardo verso la Storia, mettendone in risalto le contraddizioni sociali, politiche ed economiche ma anche quegli eroi - spesso “silenziosi”, come piace a lui - che hanno contribuito a darle forma in maniera decisiva. Buona lettura.

Lezioni di storia di Steven Spielberg attraverso cinque film in streaming

Il colore viola

L’impero del sole

Salvate il soldato Ryan

Lincoln

Il ponte delle spie

Il colore viola (1985)

L’adattamento del romanzo Premio Pulitzer di Alice Walker diventa nelle mani di Spielberg un affresco commovente e a tratti durissimo di un microcosmo sociale “chiuso” retto da regole spietate ma capace di contenere umanità sublime tra le pieghe di quella stessa prigione. Una Whoopi Goldberg per cui è impossibile spendere altri aggettivi conduce Il colore viola dentro un viaggio emozionale senza precedenti, con almeno un paio di sequenze che ti restano dentro e ti dilaniano il cuore. Undici nomination all’Oscar, esclusa clamorosamente quella per la miglior regia, e nessuna statuetta. Furto indimenticabile. Uno dei film di Spielberg maggiormente complessi, che andrebbe rivalutato in toto e inserito tra i suoi migliori mai realizzati. Disponibile su Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

L’impero del sole (1987)

Forse il film più personale di Spielberg, un racconto di infanzia spezzata inserito dentro un affresco storico di bellezza e drammaticità inutistati. Christian Bale ancora bambino è elettrizzante protagonista de L’impero del sole, tratto dal libro autobiografico di James G. Ballard. Scene epiche, messa in scena che sfrutta una ricostruzione storica perfetta, un finale a dir poco struggente. Un capolavoro “nascosto” della filmografia spielberghiana, una rappresentazione della Seconda Guerra Mondiale tra le migliori mai realizzate. Film potentissimo. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Salvate il soldato Ryan (1998)

Salvate il soldato Ryan: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Che altro dire sul miglior film di guerra mai realizzato? La sequenza dello sbarco iniziale cambia le regole del realismo applicato alla battaglia, la storia del plotone che attraversa l’Europa per una missione suicida è a dir poco perfetta, anche perché impone allo spettatore dilemmi morali di importanza primaria. Tom Hanks, Tom Sizemore, Matt Damon, Edward Burns e tutti gli altri fanno di Salvate il soldato Ryan un film umano quanto spettacolare, un mix insuperabile di orrore ed eroismo. Cinque premi Oscar tra cui quello per la miglior regia, non per il miglior film. Impossibile da accettare ancora oggi…Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix.

Lincoln (2012)

Lincoln: Il trailer italiano ufficiale

Il racconto di come Lincoln riuscì a manipolare uomini, politici, opinione pubblica e vincere una guerra grazie all’abolizione della schiavitù diventa uno dei film più belli e rivelatori di Spielberg. Un lavoro di scrittura incredibile per una sceneggiatura che racconta un personaggio in chiaroscuro, machiavellico quanto spinto da ideali nobili. Daniel Day-Lewis è ovviamente superlativo, e ci mancherebbe. Sally Field, Tommy Lee Jones, Joseph Gordon-Levitt, John Hawkes e tutti gli altri compongono un cast da applausi. Fotografia di Janusz Kamiński dolorosa. Altro Oscar per la regia “rubato” a questo autore molto più complesso di quanto il suo grande cinema non lasci spesso intravedere. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

Il ponte delle spie (2016)

Il Ponte delle Spie: Il nuovo trailer italiano del film - HD

Questa storia di scambio di “spie” in piena Guerra Fredda diventa occasione per rinsaldare invece quelli che sono i valori ferrei dell’uomo comunque, quello che mette il lato umano di fronte a quello politico o ideologico. E chi meglio di Tom Hanks poteva rappresentare quest’uomo? Il ponte delle spie si fregia anche della notevole interpretazione di Mark Rylance, che arriva all’Oscar come miglior attore non protagonista. Storia magistralmente trasposta in immagini, in suggestioni emotive. Un film stratificato ed emozionante, ma di un’emozione trattenuta e soffusa. Come sempre magistrale. Disponibile su Rakuten TV, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video.