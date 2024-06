Stellan Skarsgard premiato dall'Ischia Film Festival

News Cinema

Il grande attore svedese Stellan Skarsgard sarà ospite d'onore alla 22esima edizione dell'Ischia Film Festival, dal 29 giugno al 6 luglio.

Uno dei più grandi attori europei, se non mondiali, lo svedese Stellan Skarsgard, sarà uno degli ospiti della 22esima edizione dell'Ischia Film Festival, che si svolgerà dal 29 giugno al 6 luglio. Recentemente lo abbiamo visto in Dune di Denis Villeneuve nei panni del malvagio barone Harkonnen, ma non dimentichiamo le sue grandi performance nei film di Lars Von Trier, da Le onde del destino a Nymphomaniac, Dogville e Melancholia, e i grandi titoli a cui ha partecipato, come i cinecomic Marvel, Will Hunting, Caccia a ottobre rosso, Mamma mia e molti altri. E' inoltre padre di due attori oggi molto famosi, Bill e Alexander Skarsgard e avendo iniziato a recitare da bambino, a oggi (il 13 giugno compierà 73 anni) ha all'attivo oltre 150 titoli. Stellan Skarsgard incontrerà il pubblico il 4 luglio e riceverà un riconoscimento per una lunga ed entusiasmante carriera che gli ha valso anche un Golden Globe nel 2020 come miglior attore protagonista nella serie Chernobyl. Ma vediamo nello specifico il programma dell'Ischia Film Festival.

Ischia Film Festival: il programma dell'edizione 2024

Saranno 35 le opere in concorso nelle 3 sezioni della 22esima edizione dell’Ischia Film Festival: premio miglior lungometraggio, premio miglior cortometraggio e premio location negata rivolto alle opere segnate da temi di forte valenza sociale come la violazione dei diritti umani, la parità di genere e l’emarginazione. Tra anteprime italiane e internazionali, i film, provenienti da ogni parte del mondo, offriranno uno sguardo originale sulle diverse realtà sociali e culturali, sfruttando modalità espressive che vanno dalla finzione al documentario, dall’animazione al linguaggio sperimentale, dimostrando come il cinema sia capace di restituire l’atmosfera e le peculiarità di luoghi vicini e lontani. “Non possiamo smettere di guardare lontano. E così anche quest'anno la nostra rassegna punta a fare la differenza con gli strumenti che ci contraddistinguono: la varietà culturale, la ricerca linguistica e il prestigio degli ospiti che ci racconteranno la loro passione per il cinema e per i luoghi delle loro vite", afferma Michelangelo Messina, direttore artistico e fondatore dell’Ischia Film Festival. Spazio al Concorso Lungometraggi dell’Ischia Film Festival che vede competere otto opere, di cui sei fra anteprime italiane o internazionali, che esplorano importanti temi di natura etica, politica e sociale, tutti collegati dal fil rouge della valorizzazione dei luoghi. Tre le opere in cui spicca il tema delle complessità dei rapporti familiari: nello spagnolo Amanece, di Juan Francisco Viruega due sorelle si trovano ad affrontare gli ultimi giorni di vita della propria madre, e a ripercorre fantasmi del passato; Cold sigh di Nahid Sedigh accompagna lo spettatore in un Iran gelido, attraverso un sofferto e teso rapporto padre-figlio; When the Walnut Leaves Turn Yellow, di Mehmet Ali Konar è invece il racconto del dramma di un padre curdo, che prova a responsabilizzare suo figlio prima di morire. Sempre tre le opere che riflettono sul futuro dei popoli e delle nuove generazioni: Bangarang di Giulio Mastromauro porta l’attenzione sui bambini di Taranto, e su un’adolescenza che porta sullo sfondo la minaccia dell'Ilva e del disastro ambientale; Flickering lights di Anupama Srinivasan e Anirban Dutta, descrive l'arrivo dell'elettricità in un piccolo villaggio al confine tra India e Myanmar, mostrando un balzo nella modernità che rimette in discussione il desiderio di vedere riconosciuta la propria identità; Istanbul è invece il teatro di Rosinante di Baran Gunduzalp, in cui una giovane coppia vive il dramma del lavoro precario e di essere genitori in una società in cui il futuro è segnato dall’incertezza. Chiudono il concorso Electra di Hala Matar, il viaggio fra le strade di Roma di una giornalista che cerca un famoso musicista ma trova tradimento e menzogna, e Gondola di Veit Helmer, storia dell’amicizia a mezz’aria tra la nuova addetta alle cabine Iva e l’assistente della gondola che viaggia in direzione opposta.

Per le altre sezioni dell'Ischia Film Festival e tutti gli aggiornamenti, vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione: www.ischiafilmfestival.it