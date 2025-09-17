Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 17 Settembre, in prima serata

News Cinema

Stasera in TV, Mercoledì 17 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 17 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.

Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 17 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 17 Settembre 2025

Il giorno più bello del mondo

Commedia, 2019, durata: 104 min

in onda alle 21:00 su Cine34

un film di Alessandro Siani

con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa, Nicola Rignanese, Benedetto Casillo, Enzo Paci, Enrico Ianniello e Gianni Ferreri.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-giorno-piu-bello-del-mondo/56532/video/?vid=32726" title="Il Giorno più bello del Mondo: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD">Il Giorno più bello del Mondo: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Commedia, 2019, durata: 104 min un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa, Nicola Rignanese, Benedetto Casillo, Enzo Paci, Enrico Ianniello e Gianni Ferreri.

Il Treno

Guerra, 1964, durata: 133 min

in onda alle 21:10 su Rai Movie

un film di John Frankenheimer

con Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel Simon, Charles Millot, Richard Munch, Wolfgang Preiss e Albert Rémy.

Guerra, 1964, durata: 133 min un film di John Frankenheimer con Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel Simon, Charles Millot, Richard Munch, Wolfgang Preiss e Albert Rémy.

È Complicato

Commedia, 2009, durata: 118 min

in onda alle 21:10 su La5

un film di Nancy Meyers

con Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski, Lake Bell, Mary Kay Place, Rita Wilson, Alexandra Wentworth, Hunter Parrish, Zoe Kazan, Caitlin Fitzgerald e James Patrick Stuart.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/e-complicato/47663/video/?vid=3380" title="E' complicato: Il trailer del film">E' complicato: Il trailer del film</a>



Io ti salverò

Thriller, 1945, durata: 111 min

in onda alle 21:10 su Tv 2000

un film di Alfred Hitchcock

con Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michail Cechov, Leo G. Carroll, Rhonda Fleming, John Emery, Norman Lloyd, Bill Goodwin, Steven Geray e Donald Curtis.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/io-ti-salvero/23845/video/?vid=41500" title="Io ti salverò: Il Trailer della versione restaurata in 4K nel 2023 del Film di Alfred Hitchcock - HD">Io ti salverò: Il Trailer della versione restaurata in 4K nel 2023 del Film di Alfred Hitchcock - HD</a>

Thriller, 1945, durata: 111 min un film di Alfred Hitchcock con Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michail Cechov, Leo G. Carroll, Rhonda Fleming, John Emery, Norman Lloyd, Bill Goodwin, Steven Geray e Donald Curtis.

Lara Croft: Tomb Raider

Azione, Avventura, Fantasy, 2001, durata: 100 min

in onda alle 21:12 su 20

un film di Simon West

con Angelina Jolie, Daniel Craig, Leslie Phillips, Mark Collie, Jon Voight, Chris Barrie, Richard Johnson, Iain Glen, Noah Taylor e Julian Rhind-Tutt.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/lara-croft-tomb-raider/41419/video/?vid=4322" title="Lara Croft: Tomb Raider: il trailer del film">Lara Croft: Tomb Raider: il trailer del film</a>

Azione, Avventura, Fantasy, 2001, durata: 100 min un film di Simon West con Angelina Jolie, Daniel Craig, Leslie Phillips, Mark Collie, Jon Voight, Chris Barrie, Richard Johnson, Iain Glen, Noah Taylor e Julian Rhind-Tutt.

La Famiglia Addams

Commedia, Fantasy, 1991, durata: 99 min

in onda alle 21:14 su TwentySeven

un film di Barry Sonnenfeld

con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Dan Hedaya, Elizabeth Wilson, Christina Ricci, Judith Malina, Carel Struycken, Dana Ivey, Paul Benedict e Jimmy Workman.



Something in the Water

Horror, Thriller, 2024, durata: 86 min

in onda alle 21:15 su Italia 2

un film di Hayley Easton Street

con Hiftu Quasem, Lauren Lyle, Natalie Mitson, Nicole Rieko Setsuko e Ellouise Shakespeare-Hart.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/something-in-the-water/67781/video/?vid=47946" title="Something in the Water: Il Trailer Ufficiale del Film - HD">Something in the Water: Il Trailer Ufficiale del Film - HD</a>

Horror, Thriller, 2024, durata: 86 min un film di Hayley Easton Street con Hiftu Quasem, Lauren Lyle, Natalie Mitson, Nicole Rieko Setsuko e Ellouise Shakespeare-Hart.

La Stangata

Commedia, Giallo, 1973, durata: 129 min

in onda alle 21:17 su Iris

un film di George Roy Hill

con Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston, Eileen Brennan, Harold Gould, John Heffernan, Dana Elcar, Jack Kehoe e Dimitra Arliss.

Commedia, Giallo, 1973, durata: 129 min un film di George Roy Hill con Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston, Eileen Brennan, Harold Gould, John Heffernan, Dana Elcar, Jack Kehoe e Dimitra Arliss.

Founders Day

Horror, Thriller, 2023, durata: 106 min

in onda alle 21:20 su Rai 4

un film di Erik Bloomquist

con Naomi Grace, Devin Druid, William Russ, Amy Hargreaves, Catherine Curtin, Emilia McCarthy, Olivia Nikkanen, Jayce Bartok, Andrew Stewart-Jones e Tyler James White.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/founders-day/66968/video/?vid=46740" title="Founders Day: Il Trailer Ufficiale del Film Horror - HD">Founders Day: Il Trailer Ufficiale del Film Horror - HD</a>



Casa mia, casa mia...

Commedia, 1988, durata: 98 min

in onda alle 21:20 su LA7D

un film di Neri Parenti

con Renato Pozzetto, Paola Onofri, Athina Cenci, Gianfranco Agus, Alessandra Acciai, Antonio Allocca, Stefano Antonucci, Salvatore Chiosi, Patrizia Loreti e Alberto Capone.

Commedia, 1988, durata: 98 min un film di Neri Parenti con Renato Pozzetto, Paola Onofri, Athina Cenci, Gianfranco Agus, Alessandra Acciai, Antonio Allocca, Stefano Antonucci, Salvatore Chiosi, Patrizia Loreti e Alberto Capone.

Terrore ad alta quota

Azione, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 90 min

in onda alle 21:20 su Cielo

un film di Fred Olen Ray

con David Chokachi, Tia Carrere, Tim Abell, Dylan Vox, Janis Valdez, Dee Wallace-Stone, Graham Clarke.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/terrore-ad-alta-quota/51402/video/?vid=33431" title="Terrore ad alta quota: Il Trailer Ufficiale del Film">Terrore ad alta quota: Il Trailer Ufficiale del Film</a>

Azione, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 90 min un film di Fred Olen Ray con David Chokachi, Tia Carrere, Tim Abell, Dylan Vox, Janis Valdez, Dee Wallace-Stone, Graham Clarke.

The Transporter

Azione, 2002, durata: 92 min

in onda alle 21:27 su Italia 1

un film di Corey Yuen e Louis Leterrier

con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds, Matthieu Albertini, Vincent Nemeth, Jean-Yves Billien, Jean Marie Paris, Adrian Dearnell, Sandrine Rigaux e Cameron Watson.



Il Commissario Montalbano: Una voce di notte

Giallo, 2012, durata: 100 min

in onda alle 21:30 su Rai 1

un film di Alberto Sironi

con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Saverio Marconi, Angelo Russo, Antonio Milo, Andrea Croci, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Giovanni Visentin, Saro Minardi, Alice Torriani e Mirella Petralia.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/il-commissario-montalbano-una-voce-di-notte/54499/video/?vid=27692" title="Il Commissario Montalbano: Una Voce di Notte: Il Trailer Ufficiale del Film">Il Commissario Montalbano: Una Voce di Notte: Il Trailer Ufficiale del Film</a>



La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv