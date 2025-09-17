Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 17 Settembre, in prima serata
Stasera in TV, Mercoledì 17 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.
Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 17 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 17 Settembre 2025.
Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 17 Settembre 2025
-
Il giorno più bello del mondo
Commedia, 2019, durata: 104 min
in onda alle 21:00 su Cine34
un film di Alessandro Siani
con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa, Nicola Rignanese, Benedetto Casillo, Enzo Paci, Enrico Ianniello e Gianni Ferreri.
-
Il Treno
Guerra, 1964, durata: 133 min
in onda alle 21:10 su Rai Movie
un film di John Frankenheimer
con Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel Simon, Charles Millot, Richard Munch, Wolfgang Preiss e Albert Rémy.
-
È Complicato
Commedia, 2009, durata: 118 min
in onda alle 21:10 su La5
un film di Nancy Meyers
con Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski, Lake Bell, Mary Kay Place, Rita Wilson, Alexandra Wentworth, Hunter Parrish, Zoe Kazan, Caitlin Fitzgerald e James Patrick Stuart.
-
Io ti salverò
Thriller, 1945, durata: 111 min
in onda alle 21:10 su Tv 2000
un film di Alfred Hitchcock
con Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michail Cechov, Leo G. Carroll, Rhonda Fleming, John Emery, Norman Lloyd, Bill Goodwin, Steven Geray e Donald Curtis.
-
Lara Croft: Tomb Raider
Azione, Avventura, Fantasy, 2001, durata: 100 min
in onda alle 21:12 su 20
un film di Simon West
con Angelina Jolie, Daniel Craig, Leslie Phillips, Mark Collie, Jon Voight, Chris Barrie, Richard Johnson, Iain Glen, Noah Taylor e Julian Rhind-Tutt.
-
La Famiglia Addams
Commedia, Fantasy, 1991, durata: 99 min
in onda alle 21:14 su TwentySeven
un film di Barry Sonnenfeld
con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Dan Hedaya, Elizabeth Wilson, Christina Ricci, Judith Malina, Carel Struycken, Dana Ivey, Paul Benedict e Jimmy Workman.
-
Something in the Water
Horror, Thriller, 2024, durata: 86 min
in onda alle 21:15 su Italia 2
un film di Hayley Easton Street
con Hiftu Quasem, Lauren Lyle, Natalie Mitson, Nicole Rieko Setsuko e Ellouise Shakespeare-Hart.
-
La Stangata
Commedia, Giallo, 1973, durata: 129 min
in onda alle 21:17 su Iris
un film di George Roy Hill
con Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston, Eileen Brennan, Harold Gould, John Heffernan, Dana Elcar, Jack Kehoe e Dimitra Arliss.
-
Founders Day
Horror, Thriller, 2023, durata: 106 min
in onda alle 21:20 su Rai 4
un film di Erik Bloomquist
con Naomi Grace, Devin Druid, William Russ, Amy Hargreaves, Catherine Curtin, Emilia McCarthy, Olivia Nikkanen, Jayce Bartok, Andrew Stewart-Jones e Tyler James White.
-
Casa mia, casa mia...
Commedia, 1988, durata: 98 min
in onda alle 21:20 su LA7D
un film di Neri Parenti
con Renato Pozzetto, Paola Onofri, Athina Cenci, Gianfranco Agus, Alessandra Acciai, Antonio Allocca, Stefano Antonucci, Salvatore Chiosi, Patrizia Loreti e Alberto Capone.
-
Terrore ad alta quota
Azione, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 90 min
in onda alle 21:20 su Cielo
un film di Fred Olen Ray
con David Chokachi, Tia Carrere, Tim Abell, Dylan Vox, Janis Valdez, Dee Wallace-Stone, Graham Clarke.
-
The Transporter
Azione, 2002, durata: 92 min
in onda alle 21:27 su Italia 1
un film di Corey Yuen e Louis Leterrier
con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds, Matthieu Albertini, Vincent Nemeth, Jean-Yves Billien, Jean Marie Paris, Adrian Dearnell, Sandrine Rigaux e Cameron Watson.
-
Il Commissario Montalbano: Una voce di notte
Giallo, 2012, durata: 100 min
in onda alle 21:30 su Rai 1
un film di Alberto Sironi
con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Saverio Marconi, Angelo Russo, Antonio Milo, Andrea Croci, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Giovanni Visentin, Saro Minardi, Alice Torriani e Mirella Petralia.
