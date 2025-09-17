TGCom24
Stasera in TV: Film da vedere Mercoledì 17 Settembre, in prima serata

Stasera in TV, Mercoledì 17 Settembre 2025: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canali tv in chiaro gratuiti.

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV? Ecco la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in onda stasera, Mercoledì 17 Settembre 2025, in prima serata sui principali canali tv in chiaro, con le trame, i cast e i trailer.
Se non siete in vena di film ma preferite un programma d'intrattenimento o di approfondimento, una serie o una fiction per la vostra serata in tv, allora vi rimandiamo alla nostra Guida TV: Programmi e Serie da guardare in televisione la sera di Mercoledì 17 Settembre 2025.

Tutti i Film in onda in prima serata questa sera in TV: Mercoledì 17 Settembre 2025

  • Il giorno più bello del mondo
    Commedia, 2019, durata: 104 min
    in onda alle 21:00 su Cine34
    un film di Alessandro Siani
    con Alessandro Siani, Stefania Spampinato, Giovanni Esposito, Sara Ciocca, Leone Riva, Stefano Pesce, Leigh Gill, Jun Ichikawa, Nicola Rignanese, Benedetto Casillo, Enzo Paci, Enrico Ianniello e Gianni Ferreri.


  • Il Treno
    Guerra, 1964, durata: 133 min
    in onda alle 21:10 su Rai Movie
    un film di John Frankenheimer
    con Burt Lancaster, Paul Scofield, Jeanne Moreau, Suzanne Flon, Michel Simon, Charles Millot, Richard Munch, Wolfgang Preiss e Albert Rémy.

  • È Complicato
    Commedia, 2009, durata: 118 min
    in onda alle 21:10 su La5
    un film di Nancy Meyers
    con Meryl Streep, Steve Martin, Alec Baldwin, John Krasinski, Lake Bell, Mary Kay Place, Rita Wilson, Alexandra Wentworth, Hunter Parrish, Zoe Kazan, Caitlin Fitzgerald e James Patrick Stuart.


  • Io ti salverò
    Thriller, 1945, durata: 111 min
    in onda alle 21:10 su Tv 2000
    un film di Alfred Hitchcock
    con Ingrid Bergman, Gregory Peck, Michail Cechov, Leo G. Carroll, Rhonda Fleming, John Emery, Norman Lloyd, Bill Goodwin, Steven Geray e Donald Curtis.


  • Lara Croft: Tomb Raider
    Azione, Avventura, Fantasy, 2001, durata: 100 min
    in onda alle 21:12 su 20
    un film di Simon West
    con Angelina Jolie, Daniel Craig, Leslie Phillips, Mark Collie, Jon Voight, Chris Barrie, Richard Johnson, Iain Glen, Noah Taylor e Julian Rhind-Tutt.


  • La Famiglia Addams
    Commedia, Fantasy, 1991, durata: 99 min
    in onda alle 21:14 su TwentySeven
    un film di Barry Sonnenfeld
    con Anjelica Huston, Raul Julia, Christopher Lloyd, Dan Hedaya, Elizabeth Wilson, Christina Ricci, Judith Malina, Carel Struycken, Dana Ivey, Paul Benedict e Jimmy Workman.

  • Something in the Water
    Horror, Thriller, 2024, durata: 86 min
    in onda alle 21:15 su Italia 2
    un film di Hayley Easton Street
    con Hiftu Quasem, Lauren Lyle, Natalie Mitson, Nicole Rieko Setsuko e Ellouise Shakespeare-Hart.


  • La Stangata
    Commedia, Giallo, 1973, durata: 129 min
    in onda alle 21:17 su Iris
    un film di George Roy Hill
    con Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw, Charles Durning, Ray Walston, Eileen Brennan, Harold Gould, John Heffernan, Dana Elcar, Jack Kehoe e Dimitra Arliss.

  • Founders Day
    Horror, Thriller, 2023, durata: 106 min
    in onda alle 21:20 su Rai 4
    un film di Erik Bloomquist
    con Naomi Grace, Devin Druid, William Russ, Amy Hargreaves, Catherine Curtin, Emilia McCarthy, Olivia Nikkanen, Jayce Bartok, Andrew Stewart-Jones e Tyler James White.


  • Casa mia, casa mia...
    Commedia, 1988, durata: 98 min
    in onda alle 21:20 su LA7D
    un film di Neri Parenti
    con Renato Pozzetto, Paola Onofri, Athina Cenci, Gianfranco Agus, Alessandra Acciai, Antonio Allocca, Stefano Antonucci, Salvatore Chiosi, Patrizia Loreti e Alberto Capone.

  • Terrore ad alta quota
    Azione, Drammatico, Thriller, 2012, durata: 90 min
    in onda alle 21:20 su Cielo
    un film di Fred Olen Ray
    con David Chokachi, Tia Carrere, Tim Abell, Dylan Vox, Janis Valdez, Dee Wallace-Stone, Graham Clarke.


  • The Transporter
    Azione, 2002, durata: 92 min
    in onda alle 21:27 su Italia 1
    un film di Corey Yuen e Louis Leterrier
    con Jason Statham, Shu Qi, Matt Shulze, François Berléand, Ric Young, Doug Rand, Didier Saint Melin, Laurent Desponds, Matthieu Albertini, Vincent Nemeth, Jean-Yves Billien, Jean Marie Paris, Adrian Dearnell, Sandrine Rigaux e Cameron Watson.

  • Il Commissario Montalbano: Una voce di notte
    Giallo, 2012, durata: 100 min
    in onda alle 21:30 su Rai 1
    un film di Alberto Sironi
    con Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Saverio Marconi, Angelo Russo, Antonio Milo, Andrea Croci, Roberto Nobile, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Giovanni Visentin, Saro Minardi, Alice Torriani e Mirella Petralia.


La redazione non è responsabile per eventuali cambiamenti nel palinsesto non comunicati dalle emittenti tv

