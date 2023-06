Star Wars, Mark Hamill potrebbe essere ancora Luke Skywalker? La sua risposta

News Cinema

Con nuovi film di Star Wars annunciati, ci sarebbe a questo punto la possibilità di una nuova apparizione di Mark Hamill (sotto qualche forma), almeno nel film interpretato da Rey / Daisy Ridley? Risponde l'interessato.

Se non fossero stati annunciati poco tempo fa tre nuovi film di Star Wars, di cui uno interpretato da Daisy Ridley di nuovo nei panni di Rey, forse a pochi sarebbe venuto in mente di chiedere a Mark Hamill se dobbiamo aspettarci un ritorno anche di Luke: certo, sotto forma di Spirito della Forza, ma perché no? In fondo il suo amico Harrison Ford torna tra poco in sala con Indiana Jones e il Quadrante del Destino, e i vecchi ruoli non si scordano mai. Intervistato da CBS Sunday Morning, Hamill però non sembra entusiasta dell'idea... Leggi anche Star Wars, Natalie Portman tornerebbe in quel mondo?

Mark Hamill ancora Luke Skywalker? "Hanno così tante storie da raccontare..."

All'inizio di aprile abbiamo saputo che ci sono tre nuovi film di Star Wars in gestazione: Star Wars: Dawn of the Jedi, sull'alba della Forza, diretto da James Mangold; un altro diretto da Dave Filoni e ambientato nella cronologia della Nuova Repubblica, intreccio di serie come The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e via discorrendo; Star Wars New Jedi Order, previsto per il 2027, si proietterà invece nel futuro e chiamerà in causa ancora la Rey di Daisy Ridley, impegnata a fondare un nuovo Ordine Jedi, per la regia di Sharmeen Obaid-Chinoy. Quest'ultima vicenda, che si svolgerà quindici anni dopo L'ascesa di Skywalker, potrebbe in teoria ospitare anche Luke Skywalker, almeno come Spirito della Forza. Hamill non sembra però così possibilista sull'eventualità, nonostante in via più o meno indiretta sia ricomparso giovane in The Mandalorian e The Book of Boba Fett, per intercessione dell'Industrial Light & Magic.

Il mio tempo c'è stato, è andata bene. Ma basta così. Certo, mai dire mai, è solo che non ne vedo la ragione. Mettiamola così: hanno così tante storie da raccontare, non hanno più bisogno di Luke.