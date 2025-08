Star Wars, Liam Neeson e la morte di Qui-Gon: l'attore ha una battuta per la sua fine

News Cinema

In giro per promuovere il demenziale sequel di Una pallottola spuntata, Liam Neeson ha scherzato sul modo in cui il suo jedi Qui-Gon muore in Star Wars Episodio I - La minaccia fantasma. Ma ama ancora il film... speriamo che i fan abbiano il senso dell'umorismo!

Liam Neeson confida nei fan che abbiano la scorza dura come lui: in un video di GQ dedicato ai suoi personaggi, l'attore - che si è rimesso in gioco in chiave demenziale tout court con Una pallottola spuntata - ha criticato leggermete il personaggio di Qui-Gon Jinn, il Maestro Jedi di Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) in Star Wars - Episodio I: La minaccia fantasma (1999). Il film di George Lucas fu abbastanza detestato all'uscita, ma non troppo fu detto contro il suo Qui-Gon. Non preoccupatevi, ci pensa oggi Liam stesso, prendendo in giro proprio la dinamica dell' "epica" morte del suo "maestro Jedi". Leggi anche Star Wars, Ewan McGregor sul disprezzo per La minaccia fantasma: "Fummo massacrati, fu dura"

Liam Neeson su Qui-Gon di Star Wars: "Maestro Jedi si fa per dire"