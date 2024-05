STAR WARS L'Impero colpisce ancora in Concerto: l'11 e 12 maggio a Roma il film con l'orchestra che suona dal vivo

News Cinema

La sera dell'11 e del 12 maggio, l'Orchestra Italiana del Cinema suonerà le musiche di John Williams in sincrono con la proiezione su grande schermo de L'Impero colpisce ancora. Succederà a Roma presso l'Auditorium Conciliazione e i cosplayer sono i benvenuti.

L'11 e 12 maggio, all'Auditorium Conciliazione di Roma, i fan della saga di Star Wars potranno farsi accarezzare le orecchie dalla musica de L'Impero colpisce ancora, capitolo intermedio della trilogia uscita per prima al cinema. Le musiche di John Williams potranno rivivere con gli 80 elementi dell'Orchestra Italiana del Cinema e l'intero film sul grande schermo. Non mancheranno, all'interno della sala concerto, le truppe di figuranti ufficiali: gli imperiali della 501st Italica Garrison e i ribelli della Rebel Legion Italian Base.

L'Impero colpisce ancora in Concerto

A 44 anni dalla sua uscita cinematografica torna quindi su uno schermo cinematografico il film forse più amato e, permetteteci, più bello dei 9 che sono stati girati in tutti questi anni e a partire dal 1977. La proiezione sarà in alta definizione e l'orchestra, ovviamente, suonerà in sincrono con le immagini. A organizzare l'evento, su licenza ufficiale Disney Concert in collaborazione con Disney Italia, è stato il Roma Film Music Festival. Sia sabato 11 che domenica 12 il cineconcerto inizierà alle 20:30 e non è casuale il suo arrivo a maggio, che è il mese della Forza. A Milano, una delle due date, il 4 maggio, ha coinciso con lo Star Wars Day.

Il Roma Film Music Festival ha il suo direttore artistico in Marco Patrigiani, fondatore dell'Orchestra Italiana del Cinema, che poi è il primo ensemble sinfonico italiano a essersi dedicato esclusivamente all'interpretazione di colonne sonore. Ecco le parole di Patrigiani a proposito del nuovo cineconcerto:

Due anni fa abbiamo portato il primo capitolo della serie (di Star Wars) a Roma ed è stato un trionfo. Da allora ci hanno continuamente chiesto di tornare con gli episodi successivi. Quindi eccoci qua, il momento è arrivato.

Ricordiamo che John Williams ci ha regalato l'immortale ritornello della Marcia Imperiale proprio ne L'Impero colpisce ancora. Ma non è solo questo elemento a renderlo un film iconico. Che dire, ad esempio, del bacio di Han Solo alla Principessa Leila e di Yoda che insegna a Luke Skywalker come diventare un cavaliere Jedi? E infine, chi non ha provato grandissimo stupore nel sentire Darth Vader rivelare a Luke: "Sono tuo padre"?.

Il pubblico del cineconcerto è invitato a presentarsi in costume e a scattare tutte le foto che vuole. Ecco il video-trailer de L'Impero colpisce ancora in Concerto.