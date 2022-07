Star Wars, il film di Taika Waititi esisterà sul serio? Il regista lo spera

News Cinema

Quando si parla di Star Wars al cinema, la Lucasfilm è piuttosto ondivaga, tanto che Taika Waititi, tra poco sui nostri schermi con Thor: Love and Thunder, non è per niente sicuro che il suo film esisterà.

Sappiamo che Taika Waititi, dal 6 luglio sui nostri schermi con Thor: Love and Thunder di cui è regista, è al lavoro su un film di Star Wars per conto della Lucasfilm / Disney, ma questo progetto a che punto è? Nulla è scontato quando si parla della moderna Lucasfilm e dello Star Wars cinematografico, che ha avuto una recente gestione molto più incerta di quella, più sicura, nelle serie tv su Disney+. Al New York Times Waititi ha fornito un piccolo aggiornamento. Leggi anche Star Wars Rogue Squadron cancellato? Voci di conflitti tra Patty Jenkins e Lucasfilm

Star Wars, Taika Waititi è al lavoro ma non è sicuro di nulla

L'annuncio di un film di Star Wars scritto e diretto da Taika Waititi arrivò in concomitanza con l'annuncio di Star Wars Rogue Squadron di Patty Jenkins, un film le cui tempistiche di lavorazione e uscita sono state messe in forse ed è un po' avvolto nel mistero. Stando invece al progetto di Waititi, tra poco nei nostri cinema con Thor: Love and Thunder, per il "suo Star Wars" non c'è nemmeno alcunché da avvolgere nel mistero. È ancora in alto mare e soprattutto non appare nemmeno così scontato che esista. Taika ha detto:

Sto cercando di scrivere l'idea per Star Wars al momento. Devo vedere come verrà, perché una volta che la presenterò, solo allora saprò quando verrà realizzata o SE verrà realizzata. [... Alla peggio,] mi va bene pure prendermi sei mesi liberi per stare un po' con i miei figli.