Star Wars: i 5 duelli con la spada laser più epici della saga

Tra i momenti più coinvolgenti ed iconici dei film di Star Wars, i duelli con la spada laser rientrano tra i preferiti dai fan. Ma quali sono i combattimenti più avvincenti della saga?

Quando si pensa alla saga di Star Wars, i primi input che balzano in mente variano certamente da fan a fan. In cima ai pensieri potrebbe esserci il papà della galassia lontana lontana, George Lucas, oppure uno dei leggendari protagonisti della space opera: Darth Vader, Yoda e chi più ne ha, più ne metta. O, ancora, uno dei tanti pianeti sui quali si svolge l'azione, come Tatooine o il gelido Hoth. C'è da scommettere che tanti, complice lo sconfinato merchandise in circolazione, avranno immediatamente visualizzato le spade laser: iconiche e letali alleate di Cavalieri Jedi e Sith.

I duelli con le infallibili armi rientrano tra i momenti più amati delle trilogie cinematografiche di Star Wars, per ragioni diverse ma incontestabili. Abbiamo dunque selezionato i 5 migliori combattimenti a suon di fendenti, a cominciare da Una Nuova Speranza (1977).

Episodio V - L'Impero colpisce ancora (1980): Luke Skywalker contro Darth Vader

Il combattimento di Luke (Mark Hamill) contro Darth Vader (David Prowse) ne L'Impero colpisce ancora è senza dubbio il duello più iconico nella storia del franchise. Dal punto di vista coreografico, non siamo certo di fronte ad una sequenza prodigiosa. Del resto, la CGI era ancora una sconosciuta. Luke saltella un po' troppo e, spesso, lui e il rivale si trovano a pochi metri l'uno dall'altro. Rischioso, quando s'impugna un'arma che può infliggere ferite gravissime soltanto sfiorando l'avversario.

Tuttavia, siamo indiscutibilmente di fronte ad una delle scene più famose della storia del cinema, che include uno dei colpi di scena più scioccanti di sempre. Skywalker, infatti, non solo perde una mano (proprio a causa della spada laser), ma scopre che il Signore dei Sith è in realtà suo padre. Ciò che manca dal punto di vista visivo, è dunque ampiamente compensato da quello emotivo.

Episodio I - La minaccia fantasma (1999): Obi-Wan e Qui-Gon contro Darth Maul

La Minaccia Fantasma include un duello con le spade laser ad altissimo tasso di tensione. Ogni dettaglio è al posto giusto, sin da quando l'imponente Darth Maul (Ray Park) alza lo sguardo verso i suoi avversari Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor). La colonna sonora Duel of the Fates di John Williams è la ciliegina sulla torta. Il montaggio alternato, che mostra momenti altrettanto carichi di suspance (tra cui una battaglia con i blaster e la lotta tra Gungan e droidi), non fanno che accrescere il coinvolgimento, così come la coreografia ritmata. Il momento in cui Darth Maul accende la seconda lama, è ancora oggi un colpo al cuore per qualsiasi fan di Star Wars che si rispetti.

Episodio II - L'Attacco dei Cloni (2002): Yoda contro il Conte Dooku

Quello de L'Attacco dei Cloni è probabilmente il duello per il quale i fan hanno atteso più a lungo. Finalmente, Yoda si spoglia di quell'aura da placido ed eccentrico saggio, che lo ha avvolto sin dalla trilogia originale di Star Wars, e dimostra di cosa è capace, affrontando il malvagio Conte Dooku. Quest'ultimo è pronto a fuggire, dopo aver sconfitto sia Anakin Skywalker (Hayden Christensen) che Obi-Wan Kenobi sul pianeta Geonosis. Tuttavia, prima che possa salire sulla sua nave, si gira e trova Yoda sulla sua strada. In questo caso, chiaramente, la CGI gioca un ruolo preponderante nella fulminea agilità del Maestro Jedi, che blocca con maestria gli attacchi fulminei del suo avversario. Vogliamo parlare dell'incredibile occasione di vedere Christopher Lee brandire una spada laser?

Episodio III - La Vendetta dei Sith (2005): Yoda contro Darth Sidious

In La Vendetta dei Sith, Yoda riserva un'altra sorpresa ai fan. Lo scontro con Darth Sidious, nel Senato di Coruscant, non avrà la portata emotiva dell'attesissima resa dei conti finale tra Anakin e Obi-Wan. Ma regala un intrattenimento autentico e coinvolgente, grazie anche alle migliorie negli effetti speciali. Dopo uno scontro serratissimo e frenetico, Yoda sembra avere la peggio. L'ultimo sguardo che rivolge a Sidious, appesantito dal dolore per la perdita degli Jedi, conferma che, da quel momento, nulla sarà più come prima. Ian McDiarmid, interprete dell'Imperatore Palpatine, ha ammesso di essersi divertito un mondo, a girare la sequenza.

Star Wars - La vendetta dei Sith: Anakin contro Obi-Wan

Episodio III, in tema di spade laser, non si è fatto mancare nulla. Si apre con lo scontro fra Anakin Skywalker e Obi-Wan Kenobi contro il Conte Dooku e continua con vari combattimenti. Mace Windu contro Palpatine, Yoda contro Palpatine, il generale Grievous contro Kenobi. Infine, ecco l'atteso scontro tra Anakin e Obi-Wan, sullo sfondo del paesaggio ricoperto di lava di Mustafar, che ha una potenza visiva ed emotiva unica nella saga. Skywalker ha ormai perduto se stesso ed è determinato ad uccidere l'ex amico, che spera fino all'ultimo di salvarlo dal Lato Oscuro. Il fatto che il pubblico - che ha visto la trilogia originale - sappia che è ormai troppo tardi per Anakin non fa che accrescere il peso drammatico del duello.