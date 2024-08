St. Elmo's Fire avrà un sequel, parola di Rob Lowe

News Cinema

St. Elmo's Fire, film manifesto del Brat Pack uscito nel 1985, potrebbe avere un seguito. Lo ha detto Rob Lowe, che ne sta discutendo da qualche tempo con la Sony. Riuscirà l'attore a far tornare Demi Moore, Andrew McCarthy, Emilio Estevez e gli altri?

Svegliandoci questa mattina, abbiamo fatto colazione con una splendida notizia, che renderà felici tutti coloro che sono stati adolescenti o preadolescenti negli anni '80: St. Elmo's Fire avrà molto probabilmente un sequel. La notizia arriva da uno dei protagonisti, e cioè Rob Lowe, che ha confermato la sua intenzione di tornare alle atmosfere e ai personaggi del film di Joel Schumacher del 1985. Il film sarà targato Sony.

Rob Lowe vuole un sequel di St. Elmo's Fire

Parlando con Entertainment Tonight della serie comica Unstable, nella quale recita insieme al figlio John Owen Lowe, Rob Lowe ha dichiarato:

Ho parlato con la Sony e sono circa quattro mesi che valutiamo la possibilità di fare il film.

L'attore ha aggiunto che il recente documentario che Andrew McCarthy ha dedicato al Brat Pack, e che si intitola Brats, ha avuto l'effetto di accrescere l’entusiasmo generale per il sequel di St. Elmo's Fire. Poi Lowe ha aggiunto, preferendo non sbilanciarsi:

Ma siamo all'inizio inizio inizio, quindi staremo a vedere.

St. Elmo's Fire e il Brat Pack

Con le parole Brat Pack si fa riferimanto a un gruppo di attori degli anni '80 legati a una serie di film che affrontavano tematiche adolescenziali. Brat Pack era una variante di Rat Pack, espressione con cui Lauren Bacall si riferiva agli artisti del gruppo di Frank Sinatra e Dean Martin. Il primo a parlare del Brat Pack è stato l'autore di un articolo pubblicato sul New York Times il 10 giugno del 1985. Per quanto riguarda i componenti del gruppo, i più importanti sono stati appunto Rob Lowe e Andrew McCarthy, insieme a Emilio Estevez, Demi Moore, Judd Nelson, Molly Ringwald, Ally Sheedy, Anthony Micheal Hall. Hanno invece incrociato la strada del gruppo River Phoenix, Tom Cruise, Matthew Broderick, John Cusack, Matt Dillon, Robert Downey Jr., Christian Slater. Fra i film più celebri del Brat Pack ricordiamo, oltre a St. Elmo’s fire: Breakfast Club, Bella in Rosa, Class, Una folle estate, A proposito della notte scorsa, I ragazzi della 56ª strada.

St. Elmo’s Fire raccontava le vicende di 7 studenti appena usciti dal college che si affacciano all’età adulta, affrontando problemi lavorativi, sentimentali ed esistenziali. I protagonisti erano Emilio Estevez, Rob Lowe, Andrew McCarthy, Demi Moore, Judd Nelson, Ally Sheedy, Andie MacDowell e Mare Winningham, e alcuni di loro avevano appena recitato in Breakfast Club di John Hughes, che è considerato il regista per eccellenza dei film del Brat Pack. Prima di finire nelle mani di Joel Schumacher, una prima versione della sceneggiatura era stata scartata da molti registi, e quando Schumacher disse sì, impiegò un'eternità a far accettare alla produzione una buona parte del cast. Come se non bastasse, prima dell'inizio delle riprese, Demi Moore dovette andare in rehab. Quando il film uscì, la critica lo massacrò, e Rob Lowe vinse un Razzie Award come peggior attore non protagonista. La risposta del pubblico fu invece calorosa e nei soli Stati Uniti St. Elmo's Fire totalizzò un incasso pari a 37.8 milioni di dollari.

Dei componenti del Brat Pack, alcuni hanno partecipato volentieri al documentario di Andy McCarthy, a cominciare proprio da Rob Lowe. Ricordiamo infine che nel 2019 si era parlato di una serie tv ispirata a St. Elmo's Fire, ma il progetto non è mai partito. Peccato!