Squeal: l'intrigante trailer di un bizzarro horror armeno su un uomo costretto a vivere tra i maiali

Se vi piacciono gli horror strani e diversi dal solito, forse Squeal, di Aik Karapetian, è il film che fa per voi. Ecco il trailer.

Buone notizie per i fan dell'horror non convenzionale, capace di stupire con le idee e le ambientazioni: esiste ancora chi ha voglia di farli, senza grossi budget ma con attenzione alle performance e alle ambientazioni. Di Aik Karapetian, regista armeno di cinema e teatro che ha all'attivo già tre film e ne ha in lavorazione un quarto, non conoscevamo neanche il nome, ma questo Squeal, di cui vi mostriamo il trailer, un mix tra film dell'orrore realistico e favola nera, sembra davvero interessante.

Squeal, la trama e il cast

Inizialmente pubblicizzato col titolo Swiftiano Samuel's Travels, I viaggi di Samuel, Squeal uscirà in America il 19 agosto. La storia è incentrata su un uomo che cerca il padre scomparso nell'Europa dell'est, la cui missione si interrompe quando finisce in un remoto allevamento di maiali. Questa la trama ufficiale:

Samuel (il belga Kevin Janssens) è un uomo lontano da casa, in cerca del padre. Perso nell'Europa dell'Est più remota, ai margini di una mitica foresta, ha un piccolo incidente stradale che porta ad un incontro fortuito con Kirke (Laura Silina), figlia di un allevatore di maiali. Sam presto capisce che le sue priorità devono cambiare se vuole sopravvivere. L'iniziale ospitalità di lei è uno stratagemma per catturarlo e costringerlo a lavorare nella fattoria. Solo, senza conoscere la lingua e incatenato ogni giorno della settimana insieme ai maiali, impara ad adattarsi. Fortunatamente, un maialino in apparenza magico conquista la fiducia di Sam e gli mostra la strada per la libertà e il vero amore.

Gli altri interpreti del film sono Aigars Vilims, Normunds Griestiņš, Juris Bartkevičs e Guntis Pilsums.

(foto di scena di Jurģis Kmins)