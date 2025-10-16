TGCom24
Home | Cinema | News | Squali, l'estate che cambia tutto: video intervista con Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame
Schede di riferimento
Squali
Anno: 2025
3,5
Squali
Francesco Centorame
Francesco Centorame
Lorenzo Zurzolo
Lorenzo Zurzolo
News Cinema

Squali, l'estate che cambia tutto: video intervista con Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame

Mauro Donzelli

Un ragazzo alle prese con l'estate della maturità, insieme ai suoi amici. Il momento delle scelte e un'opportunità che può cambiare il futuro. Squali è un'opera prima in sala in contemporanea con la presentazione ad Alice nella città. Abbiamo intervistato i protagonisti Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame.

Squali, l'estate che cambia tutto: video intervista con Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame

L'estate che cambia tutto, quella dopo la maturità, tempo della spensieratezza, dei viaggi, ma anche delle scelte che incombono. Max e i suoi amici si trovano in questo limbo, vivendo nella provincia veneta, lontano dalla frenesia delle metropoli in cui sembra che il futuro sia il presente.

Squali è il racconto di formazione di un giovane alle prese con dilemmi morali e un sogno che sembra improvvisamente, a soli 19 anni, a portata di mano. Liberamente tratto dal romando di Giacomo Mazzariol, il film è in sala da oggi per Eagle Pictures, in contemporanea alla presentazione ad Alice nella città, Festa del Cinema di Roma.

Sono pronti a fare questa scelta, Max e il suo migliore amico Filippo? Ne abbiamo parlato con i due protagonisti, che interpretano proprio i due veneti pieni di sogni, Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame, in questa video intervista.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Squali
Anno: 2025
3,5
Squali
Francesco Centorame
Francesco Centorame
Lorenzo Zurzolo
Lorenzo Zurzolo
Mauro Donzelli
  • critico e giornalista cinematografico
  • intervistatore seriale non pentito
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Pitt su Sky e NOW: 5 motivi per cui sta riscrivendo le regole del medical drama
news Serie TV The Pitt su Sky e NOW: 5 motivi per cui sta riscrivendo le regole del medical drama
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Ottobre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 16 Ottobre, in prima serata
Toy Story 5, primo sguardo a Woody e Buzz Lightyear nel nuovo film del franchise Pixar
news Cinema Toy Story 5, primo sguardo a Woody e Buzz Lightyear nel nuovo film del franchise Pixar
Rosso, Bianco & Sangue Blu: Prime Video svela il titolo del sequel e chi tornerà del cast
news Cinema Rosso, Bianco & Sangue Blu: Prime Video svela il titolo del sequel e chi tornerà del cast
Ritorno al Futuro, Michael J. Fox sulla chitarra della discordia, una semplice spiegazione
news Cinema Ritorno al Futuro, Michael J. Fox sulla chitarra della discordia, una semplice spiegazione
Festa del Cinema di Roma: Acea premia il cortometraggio sull'acqua
news Cinema Festa del Cinema di Roma: Acea premia il cortometraggio sull'acqua
The Flash, il regista Andy Muschietti non si pente: "Ne andiamo fieri, la gente ne ha parlato male senza averlo visto"
news Cinema The Flash, il regista Andy Muschietti non si pente: "Ne andiamo fieri, la gente ne ha parlato male senza averlo visto"
The Jetsons, Jim Carrey in trattative per il live action
news Cinema The Jetsons, Jim Carrey in trattative per il live action
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
White Noise 2: The Light
Joy
Peppermint - L'Angelo della vendetta
13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi
2012
Renegade - Un osso troppo duro
Arma letale 2
Attrition
Amistad
The Wedding Date - L'amore ha il suo prezzo
Il principe delle donne
Automata
Film stasera in TV