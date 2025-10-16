News Cinema

Squali, l'estate che cambia tutto: video intervista con Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame

Un ragazzo alle prese con l'estate della maturità, insieme ai suoi amici. Il momento delle scelte e un'opportunità che può cambiare il futuro. Squali è un'opera prima in sala in contemporanea con la presentazione ad Alice nella città. Abbiamo intervistato i protagonisti Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame.