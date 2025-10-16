Squali, l'estate che cambia tutto: video intervista con Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame
Un ragazzo alle prese con l'estate della maturità, insieme ai suoi amici. Il momento delle scelte e un'opportunità che può cambiare il futuro. Squali è un'opera prima in sala in contemporanea con la presentazione ad Alice nella città. Abbiamo intervistato i protagonisti Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame.
L'estate che cambia tutto, quella dopo la maturità, tempo della spensieratezza, dei viaggi, ma anche delle scelte che incombono. Max e i suoi amici si trovano in questo limbo, vivendo nella provincia veneta, lontano dalla frenesia delle metropoli in cui sembra che il futuro sia il presente.
Squali è il racconto di formazione di un giovane alle prese con dilemmi morali e un sogno che sembra improvvisamente, a soli 19 anni, a portata di mano. Liberamente tratto dal romando di Giacomo Mazzariol, il film è in sala da oggi per Eagle Pictures, in contemporanea alla presentazione ad Alice nella città, Festa del Cinema di Roma.
Sono pronti a fare questa scelta, Max e il suo migliore amico Filippo? Ne abbiamo parlato con i due protagonisti, che interpretano proprio i due veneti pieni di sogni, Lorenzo Zurzolo e Francesco Centorame, in questa video intervista.