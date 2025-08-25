Squali, il trailer italiano del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco

News Cinema

Al cinema dal 16 ottobre con Eagle Pictures questo coming of age diretto da Daniele Barbiero. Ecco trailer e trama di Squali.

Dal un lato Lorenzo Zurzolo, il giovane attore italiano di serie amatissime dai giovani come Baby e Prisma; dall'altro, James Franco, uomo oramai maturo la cui carriera hollywoodiana non ha di certo bisogno di presentazioni. Sono loro due i protagonisti di un film che vedremo al cinema dal 16 ottobre distribuito da Eagle Pictures: Squali.

Raccontato come "un intenso coming-of-age che riflette sulla pressione sociale, l’urgenza delle scelte e il passaggio all’età adulta", Squali è diretto da Daniele Barbiero (autore di corti, web series e videoclip che qui esordisce nella regia di un lungo per il cinema) ed è liberamente tratto dal libro "Gli squali" di Giacomo Mazzariol, pubblicato da Einaudi e adattato da Mauro Graiani. Del cast fanno parte anche Francesco Centorame, Ginevra Francesconi, Greta Fernández, Federica Baù, Gabriele Rollo e Francesco Gheghi.

Questa la trama ufficiale:

Ambientato tra la provincia veneta e la frenesia di Roma, Squali esplora le tensioni adolescenziali tra noia e ambizione, attraverso lo sguardo disincantato del giovane Max (Lorenzo Zurzolo) e l’incontro-scontro con il carismatico Robert Price (James Franco). Con una messa in scena visivamente potente e un respiro internazionale, Squali si interroga sul futuro di un’intera generazione.