Squali, il trailer italiano del film con Lorenzo Zurzolo e James Franco
Al cinema dal 16 ottobre con Eagle Pictures questo coming of age diretto da Daniele Barbiero. Ecco trailer e trama di Squali.
Dal un lato Lorenzo Zurzolo, il giovane attore italiano di serie amatissime dai giovani come Baby e Prisma; dall'altro, James Franco, uomo oramai maturo la cui carriera hollywoodiana non ha di certo bisogno di presentazioni. Sono loro due i protagonisti di un film che vedremo al cinema dal 16 ottobre distribuito da Eagle Pictures: Squali.
Raccontato come "un intenso coming-of-age che riflette sulla pressione sociale, l’urgenza delle scelte e il passaggio all’età adulta", Squali è diretto da Daniele Barbiero (autore di corti, web series e videoclip che qui esordisce nella regia di un lungo per il cinema) ed è liberamente tratto dal libro "Gli squali" di Giacomo Mazzariol, pubblicato da Einaudi e adattato da Mauro Graiani. Del cast fanno parte anche Francesco Centorame, Ginevra Francesconi, Greta Fernández, Federica Baù, Gabriele Rollo e Francesco Gheghi.
Questa la trama ufficiale:
Ambientato tra la provincia veneta e la frenesia di Roma, Squali esplora le tensioni adolescenziali tra noia e ambizione, attraverso lo sguardo disincantato del giovane Max (Lorenzo Zurzolo) e l’incontro-scontro con il carismatico Robert Price (James Franco). Con una messa in scena visivamente potente e un respiro internazionale, Squali si interroga sul futuro di un’intera generazione.
Il film è prodotto da Camaleo in associazione con Eagle Pictures in coproduzione con Neo Art Producciones (Spagna) e Agresywna Banda (Polonia). L’opera è realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo, con il contributo della Regione Lazio – Lazio Cinema International (PR FERS Lazio 2021-2027), con il contributo della Regione del Veneto nell'ambito del PR FERS 2021-2027 e il sostegno della Fondazione Veneto Film Commission.
Qui di seguito, il trailer ufficiale di Squali.