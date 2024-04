Spy x Family Code: White, il nuovo teaser trailer italiano dell'anime

News Cinema

Sarà in sala dal 24 aprile Spy x Family Code: White, il lungometraggio anime basato sul manga di Tatsuya Endo e sulla serie tv di Wit Studio e CloverWorks. Ecco il nuovo teaser trailer in italiano!

Manga dal 2019, passando per la light novel e arrivando alla serie tv anime in streaming su Crunchyroll: alla famiglia simulata sottocopertura dell'agente Twilight mancava solo il cinema, ma a questo pensano Sony Pictures Italia e Eagle Pictures, che porteranno il film animato Spy x Family Code: White nelle nostre sale, doppiato in italiano, a partire dal 24 aprile. Ecco il nuovo teaser trailer italiano del lungometraggio, che si va ad aggiungere al trailer ufficiale già diffuso qualche tempo fa.



SPY x FAMILY CODE: White: Nuovo Teaser Trailer Ufficiale del Film d'animazione - HD

Spy x Family Code: White, la trama del film anime tratto dal manga di Tatsuya Endo