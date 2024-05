SpongeBob: una nuova immagine dello spin off Saving Bikini Bottoms The Sandy Cheeks Movie

News Cinema

È arrivata la seconda immagine di Saving Bikini Bottoms: The Sandy Cheeks Movie, lo spin off dei film di SpongeBob che debutterà su Netflix. Protagonista è lo scoiattolo femmina Sandy Cheeks.

Quest'anno la simpatica e adorabile spugna gialla Spongebob, protagonista dell'omonima e celebre serie tv, festeggia il suo venticinquesimo compleanno e si prepara a un nuovo film per il cinema, che vedremo il prossimo anno. E tuttavia i fan del telefilm, arrivato alla quattordicesima stagione, aspettano con trepidazione anche Saving Bikini Bottoms: The Sandy Cheeks Movie, che si prepara ad arrivare su Netflix. Non conosciamo il giorno esatto del debutto sulla piattaforma streaming, ma siccome la Paramount ha diffuso già la seconda immagine ufficiale del film, non dovrebbe mancare poi molto.

Saving Bikini Bottoms: The Sandy Cheeks Movie: la trama

Per fortuna sappiamo cosa accadrà in Saving Bikini Bottoms: The Sandy Cheeks Movie. Innanzitutto il titolo ci lascia intuire che lo scoiattolo femmina Sandy Cheeks avrà un ruolo fondamentale, diciamo di coprotagonista, tanto che si può parlare tranquillamente di uno spin off, anzi del primo di tre spin off che, tempo fa, Nickelodeon e Netflix hanno deciso di sfornare. Tutto questo prima che del coinvolgimento di Paramount +, che detiene i diritti dei personaggi e della serie animata.

Nel film, Sandy e Spongebob decidono di andare in Texas per salvare i loro amici dopo che Bikini Beach, che è sempre stata la loro città sottomarina, è stata "rubata". Siamo dunque in un road movie, diretto da Liza Johnson, nel quale i personaggi animati si muoveranno in location dal vero.

Tornando ai film di Spongebob destinati alle sale, il prossimo si intitola The SpongeBob Movie: Search for SquarePants e uscirà il 19 dicembre del 2025. Della trama si sa ben poco, se non che Spongebob intraprenderà un viaggio alla scoperta di sé stesso. The SpongeBob Movie: Search for SquarePants è il quarto lungometraggio per la sala con protagonisti SpongeBob & Co. Gli altri erano SpongeBob - Il film (20024), SpongeBob - Fuori dall'acqua (2015) e SpongeBob - Amici in fuga (2020).

Saving Bikini Bottoms: The Sandy Cheeks Movie: la nuova immagine del film

Nella nuova immagine di Saving Bikini Bottoms: The Sandy Cheeks Movie (che poi è la foto dell'articolo) si vedono tutti i famosi abitanti di Bikini Beach. Sono felici e sembrano congratularsi con Sandy. Lo scoiattolo ha la sua tuta che gli permette di respirare sott'acqua e un cappello da cowboy, come si conviene a chi è originario del Texas. Oltre a Sandy vediamo: Patrick Stella, Mr. Krab, Squiddi Tentacolo, la signora Puff e Larry L'Aragosta. C'è anche un cavallo robot che tiene in bocca una chitarra.