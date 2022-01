Spider-Man, Kirsten Dunst disposta a tornare come Mary Jane

News Cinema

In un'intervista Kirsten Dunst ricorda con affetto la sua esperienza nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi: non si chiama di certo fuori da un'altra eventuale reunion...

Dopo i 22 milioni di euro incassati in Italia da Spider-Man No Way Home (1.545.000.000 di dollari nel mondo!), non esistono più passato, presente e futuro. Qualcuno si domanda: dopo Tobey Maguire, perché non ritirare in ballo con la scusa del multiverso anche la Mary Jane Watson di Kirsten Dunst? Qualcun altro lo ha anche chiesto all'attrice, nel corso di un'intervista concessa a People Magazine. Leggi anche Andrew Garfield: "Con Tobey Maguire sono entrato di nascosto in un cinema per vedere Spider-Man: No Way Home"

Kirsten Dunst: "Il ritorno di Mary Jane? Certo che ci sarei"

Nell'intervista con People Magazine, Kirsten Dunst si trova a dover rispondere nuovamente a una domanda che, dopo le partecipazioni di Tobey Maguire e Andrew Garfield a Spider-Man No Way Home, ha via via più senso: sarebbe disponibile a interpretare di nuovo la Mary Jane Watson che incarnò in Spider-Man (2002), Spider-Man 2 (2004) e Spider-Man 3 (2007)?

Naturalmente, lo farei! Certamente. Me l'hanno chiesto diverse volte. Non ci penserei nemmeno un attimo. È stata una grande parte della mia carriera e della mia vita.

Fresca di nomination come miglior attrice non protagonista agli Screen Actors Guild Awards per Il potere del cane di Jane Campion, interpretato con Benedict Cumberbatch e Kodi Smith-McPhee, Kirsten ha anche ricordato in un'altra intervista con W Magazine l'iconico "bacio capovolto" con Peter Parker: "Sam Raimi mi diede un libro con tutti i baci famosi, per farmi capire quanto volesse un bacio romantico e speciale. Anche se la sensazione non era proprio quella, con Tobey capovolto... ma sono fiera di averlo messo in scena. Venne fuori un bacio grandioso."

Sam Raimi, nel frattempo, è rientrato nel Marvel Cinematic Universe dirigendo Doctor Strange nel multiverso della follia, in sala dal 4 maggio...