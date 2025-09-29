Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland dopo l'infortunio: "Mi sento meglio"

News Cinema

Dopo l’infortunio sul set di Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland ha condiviso nuovi aggiornamenti tranquillizzando i fan sulle proprie condizioni di salute. L’attore era tornato sul set Sony-Marvel per affrontare una nuova avventura del suo Peter Parker, ma ha dovuto rallentare la corsa a seguito di un incidente che ha comportato una lieve commozione cerebrale. A seguito di ciò, la produzione del quarto film di Spider-Man è stata interrotta consentendo all’attore di riprendersi con la dovuta calma. Ora, però, è stato proprio Tom Holland a chiarire con i fan qual è il suo stato di salute.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland aggiorna i fan sulle condizioni di salute dopo l’incidente: “Mi sento meglio”

È trascorsa circa una settimana dall’incidente sul set di Tom Holland che ha comportato un breve ricovero in ospedale, a causa di una lieve commozione cerebrale. L’attore, via Instagram, ha condiviso alcuni momenti estrapolati dall’evento organizzato da The Brother’s Trust, organizzazione no-profit gestita dai suoi genitori ed una realtà che gli sta particolarmente a cuore. Nel video, Tom Holland appare in compagnia della sua fidanzata Zendaya, ma in didascalia ha colto l’occasione per rincuorare i fan preoccupati spiegando di sentirsi molto meglio: “Che serata! Un altro enorme successo. Il Brother's Trust significa per me più di quanto potrei mai esprimere e devo ringraziare di cuore mia madre e le sue meravigliose amiche per aver organizzato un'altra serata incredibile. Raccogliere fondi per cause fantastiche e divertirsi”.

L’attore ha poi rivelato di aver abbandonato in anticipo l’evento: “Mi dispiace di essere dovuto andare via prima ma mi sento meglio e in via di guarigione. Un enorme ringraziamento a mio padre per aver preso il mio posto”. Tom Holland non ha aggiunto ulteriori dettagli. Non è chiaro quando la produzione di Spider-Man: Brand New Day ripartirà. Come riporta Screen Rant, pare che l’infortunio dell’attore sia stato causato da un’acrobazia non riuscita sul set di Glasgow, in Scozia, ma nessun altro è stato coinvolto per cui non risultano ulteriori feriti. Pur non avendo chiarito la ripartenza delle riprese, il film ha già fissato la sua data d’uscita per il 31 luglio 2026 con la regia di Destin Daniel Cretton. Nel cast figurano anche Zendaya, Jacob Batalon, Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Michael Mando e le novità Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas, Melanie Scrofano e Marvin Jones III.



