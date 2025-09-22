TGCom24
Home | Cinema | News | Tom Holland si infortuna sul set di Spider-Man: Brand New Day
Schede di riferimento
Spider-Man : Brand New Day
Anno: 2026
Spider-Man : Brand New Day
Tom Holland
Tom Holland
News Cinema

Tom Holland si infortuna sul set di Spider-Man: Brand New Day

Antonio Bracco

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day subiscono una riorganizzazione per permettere all'attore protagonista un completo recupero.

Tom Holland si infortuna sul set di Spider-Man: Brand New Day

Stando a quanto riportano diverse testate americane, Tom Holland si è infortunato durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. L'episodio è accaduto venerdì 20 settembre sul set presso i Leavesden Studios di Watford, fuori Londra. Da quelle poche notizie confermate, si desume che girando una sequenza acrobatica, l'attore sia caduto riportando una lieve commozione cerebrale. Il britannico Daily Mail, magazine non sempre affidabile, sostiene che l'attore sia stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre l'americano The Hollywood Reporter riferisce che nella giornata di oggi la produzione rivedrà il programma settimanale di riprese per concedere alla star 29enne alcuni giorni di riposo.

In ogni caso, non si tratta di niente di grave. Tom Holland ha regolarmente partecipato sabato 21 sera a un evento organizzato da The Brothers Trust, l'ente di beneficenza della famiglia Holland che si dedica alla raccolta fondi per supportare diverse associazioni che faticano a farsi notare nell'affollato settore del non-profit. Qui sotto uno degli scatti della serata, svoltasi a Londra alla casa d'aste Christie's, che ritrae Tom Holland e la fidanzata Zendaya insieme ad alcuni ospiti.

Spider-Man: Brand New Day, al cinema nell'estate 2026

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono iniziate lo scorso agosto a Glasgow, in Scozia. I tre precedenti film di Spider-Man prodotti da Sony Pictures, in collaborazione creativa con la Marvel, sono stati diretti da Jon Watts. Questo nuovo capitolo porta la firma di Destin Daniel Cretton, il regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Del cast, insieme a Holland, faranno parte Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Michael Mando e Tramell Tillman. Confermati anche Zendaya e Jacob Batalon.

Spider-Man: Brand New Day uscirà al cinema il 31 luglio 2026. Qui sotto il video promozionale di inizio riprese.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Spider-Man : Brand New Day
Anno: 2026
Spider-Man : Brand New Day
Tom Holland
Tom Holland
Antonio Bracco
  • Giornalista cinematografico
  • Copywriter e autore di format TV/Web
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Come hanno fatto Reznor e Ross a cambiare le regole delle colonne sonore?
news Cinema Come hanno fatto Reznor e Ross a cambiare le regole delle colonne sonore?
The Life of Chuck, il finale spiegato: è la risposta di Stephen King a Shining?
news Cinema The Life of Chuck, il finale spiegato: è la risposta di Stephen King a Shining?
Marvel, che spreco! Robert Redford e altri 4 grandi attori che il MCU non ha sfruttato a dovere
news Cinema Marvel, che spreco! Robert Redford e altri 4 grandi attori che il MCU non ha sfruttato a dovere
Il 2015 secondo Ritorno al Futuro 2: 4 previsioni che non si sono avverate (ma ad una siamo vicini)
news Cinema Il 2015 secondo Ritorno al Futuro 2: 4 previsioni che non si sono avverate (ma ad una siamo vicini)
James McAvoy desidera realizzare un altro film da regista: "Sto già lavorando ad alcune idee"
news Cinema James McAvoy desidera realizzare un altro film da regista: "Sto già lavorando ad alcune idee"
Artificial, Ike Barinholtz non è interessato a incontrare Elon Musk prima di interpretarlo
news Cinema Artificial, Ike Barinholtz non è interessato a incontrare Elon Musk prima di interpretarlo
Wallace & Gromit: il terzo film si farà? Sarà lo spin-off su Feathers McGraw? Nick Park è possibilista
news Cinema Wallace & Gromit: il terzo film si farà? Sarà lo spin-off su Feathers McGraw? Nick Park è possibilista
Spider-Man: Brand New Day, una teoria spiegherebbe i ruoli di Hulk e The Punisher nel film
news Cinema Spider-Man: Brand New Day, una teoria spiegherebbe i ruoli di Hulk e The Punisher nel film
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Ho cercato il tuo nome
Il dolce profumo dell'amore
Samba
Un figlio all'improvviso
Purché Finisca Bene - Tutto a Posto
Il Giustiziere della Notte - Death Wish
Overdose
La canzone della vita - Danny Collins
El Dorado
Killer Elite
Troy
Unbroken
Film stasera in TV