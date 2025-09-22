Tom Holland si infortuna sul set di Spider-Man: Brand New Day

News Cinema

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day subiscono una riorganizzazione per permettere all'attore protagonista un completo recupero.

Stando a quanto riportano diverse testate americane, Tom Holland si è infortunato durante le riprese di Spider-Man: Brand New Day. L'episodio è accaduto venerdì 20 settembre sul set presso i Leavesden Studios di Watford, fuori Londra. Da quelle poche notizie confermate, si desume che girando una sequenza acrobatica, l'attore sia caduto riportando una lieve commozione cerebrale. Il britannico Daily Mail, magazine non sempre affidabile, sostiene che l'attore sia stato trasportato in ospedale per accertamenti, mentre l'americano The Hollywood Reporter riferisce che nella giornata di oggi la produzione rivedrà il programma settimanale di riprese per concedere alla star 29enne alcuni giorni di riposo.

In ogni caso, non si tratta di niente di grave. Tom Holland ha regolarmente partecipato sabato 21 sera a un evento organizzato da The Brothers Trust, l'ente di beneficenza della famiglia Holland che si dedica alla raccolta fondi per supportare diverse associazioni che faticano a farsi notare nell'affollato settore del non-profit. Qui sotto uno degli scatti della serata, svoltasi a Londra alla casa d'aste Christie's, che ritrae Tom Holland e la fidanzata Zendaya insieme ad alcuni ospiti.





Spider-Man: Brand New Day, al cinema nell'estate 2026

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono iniziate lo scorso agosto a Glasgow, in Scozia. I tre precedenti film di Spider-Man prodotti da Sony Pictures, in collaborazione creativa con la Marvel, sono stati diretti da Jon Watts. Questo nuovo capitolo porta la firma di Destin Daniel Cretton, il regista di Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli. Del cast, insieme a Holland, faranno parte Mark Ruffalo, Jon Bernthal, Sadie Sink, Michael Mando e Tramell Tillman. Confermati anche Zendaya e Jacob Batalon.