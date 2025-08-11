Spider-Man: Brand New Day, Melanie Scrofano si unisce al cast

News Cinema

Melanie Scrofano debutterà molto presto nel Marvel Cinematic Universe: l'attrice ha confermato il suo coinvolgimento in Spider-Man: Brand New Day.

Un altro personaggio misterioso si aggiunge al cast di Spider-Man: Brand New Day. La produzione è attualmente in corso, come dimostrano i numerosi video trapelati ad oggi sul web, e mentre Tom Holland si diletta in deliziose acrobazie una nuova star ha confermato che darà il suo contributo al prossimo capitolo del MCU. La star in questione è Melanie Scrofano, non estranea ai grandi franchise.

Spider-Man: Brand New Day, anche Melanie Scrofano si aggiunge al cast Marvel

Qualcuno potrebbe riconoscere facilmente il volto di Melanie Scrofano associandolo a Star Trek, poiché ha interpretato Marie Batel in Star Trek: Strange New World, ma l’attrice ha guidato anche Wynonna Earp sul piccolo schermo e tra non molto darà il suo contributo anche nel Marvel Cinematic Universe. A confermare il coinvolgimento è stata proprio Melanie Scrofano attraverso il proprio account Instagram. L’attrice ha condiviso una foto dal set di Glasgow, in Scozia, aggrappata ad un lampione in classica posta Spider-Man e in didascalia ha espresso la sua gratitudine per aver avuto l’opportunità di lavorare con questa nuova troupe, scusandosi in anticipo con i cittadini di Glasgow per eventuali disagi causati dalle riprese.





Le parole dell’attrice potrebbero suggerire un ruolo da villain nel prossimo Spider-Man? Per scoprire di più dovremo pazientare. Nel frattempo le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono attualmente in corso in Scozia con una data d’uscita prevista per luglio 2026. Il cast, ad oggi, può contare sul ritorno di Mark Ruffalo nelle vesti verdi di Hulk, di Jon Bernthal che potrebbe dare del filo da torcere a Tom Holland con il suo Punisher e anche Michael Mando che riprenderà il ruolo di Scorpion, dando seguito ad una scena post-credit di Spider-Man: Homecoming dimenticata. Nel cast figura anche Sadie Sink, ma l’attrice di Stranger Things ad oggi non ha rivelato quale sarà il suo ruolo. Si vocifera che potrebbe trattarsi di Mayday Parker.