Spider-Man: Brand New Day, le foto dal set suggeriscono dove si colloca cronologicamente il film nel MCU

News Cinema

Nuove immagini trapelate dal set in allestimento di Spider-Man: Brand New Day suggeriscono dove si colloca cronologicamente nel MCU la nuova avventura di Peter Parker.

Il set di Spider-Man: Brand New Day è in fase di costruzione, come dimostrano primi scatti rubati condivisi sul web. Le riprese del quarto film con protagonista il Peter Parker di Tom Holland dovrebbero partire a brevissimo (secondo ComicBook, entro il 31 luglio 2025 a Glasgow, in Scozia). E secondo l’emittente locale STV News, sono state segnalate delle chiusure stradali fino al 15 agosto 2025 trasformando alcune aree nelle zone di Peter Parker. Ad esempio Bothwell Street di Glasgow fungerà da Lexington Avenue nella città natale di Spider-Man, New York, dov’è in fase di realizzazione un grattacielo. Tom Holland aveva già anticipato che questo sarebbe stato un “enorme set” e le foto emerse sul web oltre a dare manforte alle sue parole suggeriscono anche dove si svolgerebbe cronologicamente Spider-Man: Brand New Day.

Spider-Man: Brand New Day, le nuove immagini dal set suggeriscono dove si colloca cronologicamente questo film nel MCU

Sono apparse diverse immagini dal set di Spider-Man: Brand New Day, alcune di queste raffigurano semplicemente allestimenti scenografici di cantieri in divenire la cui fine dei lavori è prevista per dicembre 2027. Un dettaglio utile a collocare cronologicamente dove si svolge esattamente questo quarto film di Spider-Man nel MCU. Come precisa ComicBook, questa data indicativa suggerisce che Spider-Man: Brand New Day sia ambientato prima di Avengers: Doomsday.

Se Thunderbolts* era ambientato nell’autunno 2027, con un salto temporale di quattro anni si è poi spostato in avanti attraverso la sua scena post-credit con un allaccio diretto ai Fantastici 4 in arrivo sulla Terra 616 (la principale del MCU). Avengers: Doomsday, quindi, dovrebbe essere ambientato tra il 2028 e il 2029. Anche il fatto che Sony Pictures abbia modificato la data d’uscita di Spider-Man: Brand New Day lascia pensare che tutto sia stato fatto per Avengers: Doomsday. In principio, infatti, il quarto capitolo di Peter Parker avrebbe raggiunto le sale il 24 luglio 2026, poco dopo Avengers: Doomsday la cui data d’uscita era inizialmente prevista per maggio 2026. Successivamente i Marvel Studios hanno preferito posticipare Doomsday a dicembre 2026, mentre Spider-Man: Brand New Day ha modificato la sua data d’uscita soltanto di una settimana, passando al 31 luglio 2026.

A differenza dei precedenti film di Spider-Man, Tom Holland e il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige hanno suggerito più volte che Brand New Day sarà diverso dai precedenti perché la sua storia è ambientata principalmente per strada: “Credo che fossimo davvero limitati su ciò che potevamo fare in [Spider-Man: No Way Home] a causa del COVID. Abbiamo girato l'intero film in studio”, aveva rivelato tempo fa Tom Holland. “Ora, ci appoggeremo davvero a quel cinema vecchio stile e gireremo in location reali, ed è per questo che inizieremo da Glasgow”.